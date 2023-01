Jon Cryer pustil dekle, ko je izvedel, da je bila tudi s Charliejem Sheenom

Jon Cryer in Charlie Sheen sta kar osem sezon igrala brata v seriji Dva moža in pol. Priljubljeno serijo sta skupaj snemala več kot 10 let in kot je povedal Jon, ki je igral Alana, s Charliejem ni bilo vedno najlažje sodelovati. Na začetku je bilo vse lepo in prav, z leti pa so se odnosi znatno poslabšali.

"V zgodnjih letih serije je bilo življenje s Charliejem super," je Jon povedal za Entertainement Tonight: "Lepo sva se razumela. Takrat je bil ravno dve leti trezen in tako njemu kot vsem nam je bilo zelo pomembno, da ostane trezen. Prvi dve leti je vse skupaj potekalo zelo gladko. Bil je zabaven in zanesljiv. Prvih nekaj let je bilo krasno. Eno samo veselje." A stvari so se potem kmalu spremenile.

Charlie Sheen in Jon Cryer med snemanjem serije Dva moža in pol

Serijo so že v začetni fazi promovirali po celotnih Združenih državah in Jona je presenetilo, da se je Charlie držal svojih novih načel in se ni niti v Vegasu prepustil toku zabave, alkohola in prepovedanih substanc. Kot je povedal, je Charlie hodil zgodaj spat in se je izogibal kakršnim koli zabavam, saj se je bal, da bo ponovno zapadel v odvisnost.

Na eni od zabav v Vegasu je Jon spoznal dekle, s katero je bil kasneje tudi v intimni zvezi. Njun odnos je napredoval in hitro sta se zaljubila do ušes. A tu zadeva šele postane zanimiva, kot je v intervjuju poudaril Jon. Njegovo novo dekle je očitno zelo dobro poznal tudi Charlie, zloglasni lomilec ženskih src.

Ko je Charlie spoznal Jonovo dekle, je povedal, da se poznata od prej, a s soigralcem ni delil podrobnosti. Nekaj tednov kasneje pa je pristopil do njega in povedal, da je o zadevi govoril s terapevtom in da mu mora povedati vse, kar mu leži na duši. "Charlie je prišel do mene in mi rekel: "Poslušaj, morava se pogovoriti. Pogovarjal sem se s svojim terapevtom, ker nisem vedel, kaj naj naredim. Stari, ta zadeva me je tako mučila, da ti moram povedati. Ne vem, kaj naj ti rečem, ampak ... S Stephanie sva bila včasih par." In tako sem izvedel, da se nista le poznala, ampak da je med njima bilo tudi nekaj več."

Jon je še povedal, da ga je Charlie prepričeval, češ da njuna zveza ni bila resna, a se je Jon odločil, da soigralca vseeno povpraša, zakaj sta se razšla. "Takrat mi je Charlie povedal, da je Stephanie predlagal trojčka s še eno žensko in zato sta se razšla. Videl sem, da v njegovih očeh ni nikakršne ironije, igrivosti ali česar koli. Kar mi je povedal, je res. Šel sem domov in se razšel s Stephanie."