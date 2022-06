Jon Snow iz Igre prestolov že kmalu z novo serijo

Sestrska serija, ki zaenkrat ostaja neimenovana, bo temeljila na liku Jon Snowa po dogodkih, ki so se dogajali v priljubljeni seriji. Igra prestolov se je snemala med letoma 2011 in 2019 in hitro zaslovela kot ena svetovno uspešnih televizijskih serij.

Serija Igra prestolov se je končala s Snowom, ki je izvedel, da bi lahko postal naslednik železnega prestola, kljub temu, da je veljal za pankrta Neda Starka. V zadnjih prizorih serije je Jon z željo po začetku novega življenja odšel iz Westerosa v izgnanstvo.

Kit Harington, ki igra lik Jona Snowa, je svojo vlogo že potrdil. Zaenkrat še ni potrjeno, če bodo liki, kot so Arya Stark in Sansa Stark, oziroma igralci, ki so te like upodobili del nove serije.