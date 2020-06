'Jon Snow je dobil zaključek, ki si ga je zaslužil'

Zadnja sezona priljubljene serije Igra prestolov je oboževalce razdelila na dva bregova – eni so bili nad razpletom navdušeni, drugi malo manj. Najbolj pomembna informacija za vse, ki so serijo spremljali vseh osem sezon pa je bila, kdo bo končno zasedel železni prestol, narejen iz mečev.

In čeprav so nekateri oboževalci serije Igra prestolovrazočarani, da na koncu na prestolu ne sedi Jon Snow, je igralec Kit Harington povedal, da se mu razplet zgodbe zdi logičen in da je lik, ki ga je igral skozi vseh osem sezon, dobil konec, kot si ga je zaslužil.

Jon Snow je končan na severu, tam, kjer je najbolj domač.

Kit je namreč prepričan, da Jon Snow nikoli ne bi bil srečen kot vladar Sedmih kraljestev. "Ko mi ljudje rečejo, da jim je žal, da Jon Snow ni zasedel prestola ali da ni končal v zvezi z Dany, jim povem, da se ne strinjam z njimi. Jonovo mesto je bilo vedno na severu. Nikoli ne bi bil srečen na jugu, to je jasno," je povedal britanski igralec in dodal, da je Jon Snow takšen kot njegov oče Ned Stark: "Kadarkoli je Ned šel na jug, mu je grozila kakšna nevarnost. Jon je najbolj srečen na severu. Dobil je zaključek, ki ga je zaslužil. On spada severno od zidu."

Kit je z razpletom več kot zadovoljen.