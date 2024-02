Jon Stewart se po devetih letih vrača v oddajo The Daily Show.

Jon Stewart se je v začetku tedna vrnil na staro delovno mesto. Ameriški komik je po devetih letih ponovno sedel za voditeljsko mizo v oddaji The Daily Show , ki jo je do nedavnega vodil Trevor Noah .

"Stewart je glas naše generacije in počaščeni smo, da se je vrnil, da bi nam vsem pomagal razumeti norost in delitve, ki burijo državo ob vstopu v volilno sezono," je ob povratku voditelja povedal izvršni direktor studiev Showtime in MTV Entertainment Studio, Chris McCarthy.

"V tej dobi osupljive hinavščine in performativne politike Jon s svojo briljantno duhovitostjo razbija prazno retoriko," je o voditelju, znanem po svojem sarkazmu in ostrem humorju, še povedal McCarthy. Spomnimo, Jon Stewart je oddajo The Daily Show zapustil leta 2015 in podpisal pogodbo s pretočno platformo.

"Vesel sem, da sem se vrnil," je v prvi oddaji povedal ameriški komik in se pošalil: "Kolikor razumem, je voditeljem pogovornih oddaj podeljena imuniteta." Med povratkom je naslovil aktualne teme, kot sta Super Bowl in Taylor Swift, pozabil pa ni niti na prihajajoče ameriške volitve oziroma, kot jih je sam poimenoval, Neodločnost 2024. Dotaknil se je tudi starosti obeh predsedniških kandidatov: "Oba sta stara, objektivno gledano."

Vrnitev komika je bila, sodeč po zapisih tujih medijev, lepo sprejeta, kar pomeni, da bi se lahko tudi gledanost oddaje ponovno nekoliko dvignila. Do konca tega tedna bo oddajo vodil komik Jordan Klepper.