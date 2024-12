Jude Law je dobil svojo zvezdo na Pločniku slavnih v Hollywoodu.

"Nikoli ne dela iste stvari dvakrat in nikoli ne izbere lažje poti. K delu pristopa s ponižnostjo in ljubeznivostjo, do dela pa pristopa s tako zavzetostjo, da bi bilo strašljivo, če ne bi bilo navdihujoče," je igralca pohvalil režiser, Law pa je svoj uspeh pripisal vsem, s katerimi je v času svoje kariere sodeloval.

"Nihče ne more delati sam, sodelovanje pa je ključnega pomena. Nekateri izmed vas tukaj in mnogi, mnogi drugi, s katerimi sem delal v zadnjih 30 letih, se od njih učil, me spodbujal, vodil in navdihoval – oni so razlog, da sem dobil to zvezdo in rad bi se jim zahvalil," je v svojem govoru povedal zvezdnik, ki je bil v preteklih letih nominiran za številne nagrade.