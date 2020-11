Jude Law: Med snemanjem so ustvarjalci že vedeli, da epidemija prihaja

Britanski igralec Jude Law, ki smo ga med drugim lahko tudi spremljali v sicer znanstveno fantastičnem filmu Kužna nevarnost, v katerem pripovedujejo o smrtonosnem virusu, je povedal, da so bili producenti že takrat prepričani, da se podoben scenarij svetu obeta že zelo kmalu.

In več kot očitno je, da so imeli prav. Zdaj je zvezdnik filma Kužna nevarnost,Jude Law, povedal, da so vsem sodelujočim večkrat povedali, da naj ne mislijo, da snemajo samo izmišljeno zgodbo. Film Kužna nevarnost je, vsaj zdi se tako, vsaj delo kar malo preroški.

icon-expand Je Kužna nevarnost preroški film? FOTO: Profimedia

Film, ki je izšel leta 2011, je režiralSteven Soderbergh, avtor scenarija jeScott Burns, poleg Juda pa so v filmu nastopili šeMatt Damon, Gwyneth Paltrow in Kate Winslet. Zgodba filmaKužna nevarnost je, kot pišejo tudi kritika, strašljivo podobna resničnemu scenariju leta 2020. Ne samo, da je film napovedal, da se bo virus širil z neustrezno higieno in nepotrebnim dotikanjem obraza, napovedal je tudi nevarnost širjenja napačnih informacij in nezaupanje ljudi v certificirane strokovnjake in zdravstveno osebje. Ko se je Jude pripravljal na snemanje filma, se je pogovarjal z veliko strokovnjaki na področju infektologije in virologije. Vsi po vrsti so trdili, da je nova svetovna epidemija neizogibna, takšnega mnenja pa so bili tudi ustvarjalci filma, ki so pred pisanjem samega scenarija razčlenili zgodovino virusov, s katerimi so se morali ljudje spoprijeti skozi zgodovino.

icon-expand Kužna nevarnost je v izšla leta 2011. FOTO: Profimedia