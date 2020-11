Jude Law o Deppovi izgubi filmske vloge: To je zelo nenavadno

Po tem, ko je Johnny Depp izgubil tožbo proti tabloidu The Sun , je moral prekiniti sodelovanje v franšizi Magične živali , ravno ko so začeli s snemanjem nadaljevanja filma. Njegov soigralec Jude Law je zdaj spregovoril o nenavadnem dogovoru med Johnnyjem in ustvarjalci filma. V franšizi je trikratni oskarjev nagrajenec igral negativca Gellerta Grindelwalda, starega prijatelja Albusa Dumbledorja, ki ga igra Jude.

Odgovorni pri podjetju Warner Bros. so napovedali, da bodo za vlogo znova organizirali avdicijo, tuji mediji pa so namigovali tudi na to, da bi lahko vlogo prevzel Mads Mikkelsen. "To je ogromna produkcija, ki ima veliko plasti. Verjetno je ena največjih produkcij, pri katerih sem sodeloval," je dejal 47-letni Law za Entertainment Tonight. "V takšni situaciji si odvisen od produkcijske ekipe. To je vse, kar lahko storiš. Prevzeti moraš odgovornost in odigrati svojo vlogo. V takšni franšizi imajo zadnjo besedo ustvarjalci in podjetje. In to moraš upoštevati, ker si samo član ekipe."