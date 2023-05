Jude Law je za vlogo Henrika VIII. v filmu z naslovom Firebrand naredil korak dlje. Da bi se lažje vživel v vlogo nekdanjega angleškega kralja, je ustvaril parfum z vonjem krvi, znoja in fekalij. Igralec je pred premiero na filmskem festivalu v Cannesu razkril, zakaj se je odločil za takšno potezo in kako so se nanjo odzvali njegovi soigralci in preostala filmska ekipa.

Veliko igralcev je znanih po tem, da so za zahtevnejše vloge pripravljeni narediti marsikaj, kar bi jim pomagalo pri lažji in pristnejši upodobitvi lika. Med takšne očitno spada tudi Jude Law, ki je za vlogo nekdanjega angleškega kralja Henrika VIII. v filmu z naslovom Firebrand naredil korak dlje in ustvaril prav poseben parfum. icon-expand Jude Law za vlogo ustvaril parfum z vonjem krvi, znoja in fekalij. FOTO: Profimedia Da bi se vživel v vlogo, je zvezdnik ustvaril parfum z vonjem krvi, znoja in fekalij. Zakaj? "Prebral sem več zanimivih virov, ki trdijo, da se je Henryja lahko vohalo tri sobe stran. Njegova noga je močno gnila, vonj pa so skušali zakriti z rožnim oljem," je igralec pojasnil na tiskovni konferenci v Cannesu. "Mislil sem, da bom imel večji učinek, če bom zelo zaudarjal." Law se je povezal s specialistko, ki mu je pripravila zvarek, s katerim je ujela vonj kralja, ki je trpel zaradi razjed na nogah. "Specialistka ustvarja čudovite vonjave, zna pa ustvariti tudi grozne vonjave. Nekako je ustvarila to čudovito kombinacijo krvi, znoja in fekalij," s katero se je igralec sprva le rahlo popršil, preden jo je začel radodarno uporabljati."Ko je Jude prišel na set, je bilo naravnost grozno," se je igralčevega vonja spominjal režiser Karim Aïnouz. Film je v Cannesu prejel tople odzive, igralka Alicia Vikander je za svojo vlogo prejela osemminutne stoječe ovacije, prav tako sta bila aplavza deležna Law in Aïnouz. Oskarjevka Vikanderjeva je v filmu zaigrala Katherine Parr, šesto in zadnjo soprogo brutalnega kralja.