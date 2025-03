Jude Law bo upodobil Vladimirja Putina: 'Kako bom to izpeljal'

Več tujih medijev je objavilo fotografije igralca Juda Lawa in bližnje ekipe na snemanju filma o ruskem predsedniku Vladimirju Putinu . Beloruski medij Nexta , ki po izgonu ustanovitelja iz Belorusije oddaja iz Poljske, je na družbenem omrežju X zapisal, da so bile fotografije posnete v latvijski prestolnici Rigi.

Law je na posnetkih, ki so zakrožili po spletu, oblečen v moško obleko z rumeno kravato in črn plašč, obute pa ima usnjene čevlje. Okoli njega je mogoče videti druge diplomate in svetovne voditelje. Film režira francoski režiser Olivier Assayas.

Igralec je namigovanja, da bo v novem filmu The Wizard of Kremlin (Kremeljski mag) upodobil ruskega predsednika, potrdil že januarja. "Nisem se še zares začel pripravljati. Mislim, seveda sem se, a trenutno je vse skupaj videti kot Everest, na katerega se je treba povzpeti. Zdaj sem ob vznožju in gledam navzgor," je dejal v začetku leta. Kot je dejal, se tako pogosto počuti, ko sprejme nove vloge. "O, Bog, kako bom to izpeljal," se je tedaj retorično vprašal.

Film sicer temelji na istoimenskem romanu Giuliana da Empolija, dogajanje pa je postavljeno v 90. leta prejšnjega stoletja, ko se je Putin povzpenjal do vodilnega mesta v državi. Zgodba govori o izmišljenem liku Vadimu Baranovu, umetniku, ki po spletu okoliščin postane piarovec ruske tajne službe FSB, naslednice nekdanje KGB. Putin je konec 90. let krajše obdobje namreč vodil omenjeno službo. Baranova bo v filmu upodobil igralec Paul Dano.