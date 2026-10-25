Judi Dench: Ne morem več igrati, nastopati in brati

Judi Dench, legenda filma, gledališča in src številnih oboževalcev, je v nedavnem intervjuju za BBC razkrila, da ji je očesna bolezen že močno poslabšala vid. Posledično je njeno življenje popolnoma drugačno - zasebno in na kariernem področju.
91-letna britanska igralka namreč ne more več nastopati na gledališkem odru, igrati v filmih ali brati, čeprav je od diagnoze minilo že več kot desetletje. Leta 2012 so ji diagnosticirali starostno degeneracijo rumene pege (AMD), bolezen, ki prizadene osrednji del mrežnice in postopoma slabša vid.
Dobitnica oskarja in ena najbolj cenjenih britanskih igralk je z bolezenskim stanjem sprijaznjena in nanj odgovarja brez olepšavanja: "O tem pač ni mogoče povedati nič dobrega. Zato poskušam o tem ne razmišljati," je povedala.
K temu je dodala, da ji povzroča težave tudi prepoznavanje obrazov in ljudi. Zaradi tega se pogosto znajde v neprijetnih situacijah. Razkrila je, da se ji zgodi, da pristopi k napačni osebi in jo skoraj objame, preden ugotovi, da jo je zamenjala za nekoga drugega. Najbolj pa jo boli, da "ne more več snemati filmov in brati."
Judi Dench se lahko pohvali z več kot sedem desetletij dolgo kariero, v kateri je zaznamovala gledališče, televizijo in film. Med njenimi najbolj znanimi vlogami je tudi lik vodje britanske tajne službe M v filmih o Jamesu Bondu. Za vlogo kraljice Elizabete I. v filmu Zaljubljeni Shakespeare (Shakespeare in Love) je leta 1999 prejela oskarja za najboljšo stransko igralko.
O svojem življenju in karieri je spregovorila tudi ob izidu spominov Is It Too Late to Make a Run for It?, ki jih je napisala skupaj z gledališkim režiserjem Brendanom O'Heo. Knjiga prinaša osebne spomine na njeno dolgo umetniško pot in življenje zunaj odrov ter filmskih prizorišč.
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