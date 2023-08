Judi Dench: Ne vidim, težko berem scenarije, a se ne bom upokojila

Igralki so leta 2012 diagnosticirali starostno degeneracijo makule. To je bolezen, ki pogosto prizadene ljudi, starejše od 50 in 60 let, in se s starostjo slabša. Bolezen ne povzroči popolne slepote, močno pa oteži aktivnosti, kot sta branje in prepoznavanje obrazov. Pred nekaj leti, ko se ji je vid začel slabšati, je bila prisiljena nehati voziti. "To je bil grozen šok. Strašljivo. Grozno je biti tako odvisen od ljudi," je nekoč dejala.