Judith Hoersch o vlogi Lene Lorenz: Kričala sem od veselja

Igralka Judith Hoersch je v čevlje vloge Lene Lorenz v seriji V osrčju planin vstopila z začetkom pete sezone. Čeprav je bila Lena že prej priljubljen lik, je pritiske občutila šele kasneje, ko je morala najti svoj pristop k vlogi. Za pripravo je pogledala vse prejšnje sezone, a se je zavedala, da mora v lik vnesti tudi delček sebe. Najbolj občuduje Lenino predanost, vztrajnost in moralno integriteto, sama pa se z njo povezuje predvsem skozi ljubezen do dela in družine. Snemanje v Alpah jo je spremenilo v ljubiteljico podeželja, izkušnja pa ji je dala tudi več jasnosti in samozavesti v izražanju svojih potreb, je povedala v ekskluzivnem intervjuju za 24ur.com.

Kakšna je bila vaša prva reakcija, ko ste prejeli ponudbo za vlogo v seriji V osrčju planin?

Postopek iskanja igralke je bil zelo dolg in se je raztegnil čez več mesecev. Za vlogo so bile opravljene avdicije z igralkami iz vse Nemčije in Avstrije. Ko je končno prišla ponudba, tik pred veliko nočjo, sem sedela v svojem avtomobilu. Moj agent mi je rekel, naj parkiram, potem pa mi je povedal: "Dobila si vlogo!" Izkričala sem se od veselja.

Lena je bila že dobro uveljavljen in priljubljen lik. Ste občutili kakšen pritisk, ko ste prevzeli to vlogo?

Mislim, da so ustvarjalci in mreža čutili več pritiska kot jaz na začetku. Veliko let sem igrala v gledališču, kjer je povsem normalno, da isto vlogo igra več igralcev. Bila sem predvsem navdušena. A seveda je pritisk na koncu vendarle prišel – ker sem morala najti svoj pristop k liku, in vedno je malo čudno, ko se glavna vloga znova igra z drugo osebo. Vsi so natančno spremljali, kako bom odigrala Leno, in kot igralka to zagotovo občutiš. A moji soigralci so bili čudoviti – nihče me ni obravnaval kot 'novo'.

Judith Hoersch (V osrčju planin) FOTO: POP TV icon-expand

Ste gledali prejšnje sezone, da bi se pripravili, ali ste raje prišli do lika s svežim pogledom?

Seveda! Gledala sem vse – več kot enkrat. Morala sem se spoznati tudi z dinamiko med ponavljajočimi se liki. Jasno mi je bilo, da ne morem posnemati prejšnje igralke. V lik sem morala vnesti tudi sebe.

Kaj najbolj občudujete pri Leni kot liku?

Njeno predanost in strast do dela. Njeno trmo in vztrajnost. In dejstvo, da je ni mogoče podkupiti.

Na kakšen način se osebno povežete z njo?

Obe sva zelo delavni, obe ljubiva svoji družini. In igranje Lene me je dejansko spremenilo v malce bolj podeželsko dekle.

Judith Hoersch FOTO: Profimedia icon-expand

Kateri so bili največji izzivi pri upodabljanju Lene?

Bavarska mentaliteta je precej drugačna od moje. Odraščala sem v Kölnu in že več kot 20 let živim v Berlinu, zato o ljudeh iz gora nisem vedela veliko – kako razmišljajo, kaj jim pomenijo njihove korenine. Sprva sem morala veliko opazovati in prebrati. Kakšen je njihov smisel za humor? Na kaj so občutljivi? Kaj jih gane? Sama sem bolj nomadskega duha, medtem ko je Lena zelo ukoreninjena.

Kakšna je bila atmosfera na snemanju, ko ste se pridružili ekipi?

Prava čarovnija. Toplo in srčno. Sprejeli so me z odprtimi rokami.

Serija V osrčju planin je znana po čudoviti alpski lokaciji. Kakšen vpliv ima snemanje na taki lokaciji na vas kot igralko?

Kot sem že povedala – nekako sem postala podeželska deklica. Rada hodim v gore, dolgo hodim in počutim se izjemno srečno, da delam na eni najbolj čudovitih lokacij, ki jih Nemčija ponuja za snemanje.

Serija se dotika tem, kot so družina, materinstvo in osebna rast. Katera od teh tem vam je najbližja?

Materinstvo – in vprašanje: Kako želimo živeti? Lena Lorenz prikazuje širok spekter življenjskih modelov, kar je tisto, kar serijo naredi tako vznemirljivo in raznoliko.

Kako je igranje Lene vplivalo na vašo kariero?

Kot igralka se v vlogo podaš, a tudi nekaj vzameš iz nje. V primeru Lene je to morda njena neposrednost: jasnost, da poveš, kaj želiš in kaj potrebuješ.