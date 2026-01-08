Julia Roberts danes ne bi mogla igrati v Čednem dekletu

Hollywoodska zvezdnica Julia Roberts je nedavno iskreno odgovorila na vprašanje, ali bi danes posnela film Čedno dekle , ki jo je leta 1990 izstrelil med zvezde. V intervjuju za Deadline je dejala, da zdaj, ko je veliko starejša, nima več "nedolžnosti", ki jo je potrebovala za igranje Vivian Ward. "Nemogoče. V sebi imam preveč let teže sveta, da v takšnem filmu ne bi mogla lebdeti."

"Ne nujno teže sveta v negativnem pomenu, ampak vseh stvari, ki se jih naučimo. Nemogoče bi bilo igrati nekoga, ki je bil na nek način resnično nedolžen. Mislim, smešno je to reči o prostitutki, ampak mislim, da je imela v sebi neko nedolžnost," je pojasnila in dodala: "Mislim, da je to preprosto posledica mladosti."

Odgovorila je tudi na vprašanje, ali vloge danes ne bi sprejela, ker film v današnji družbi najverjetneje ne bi bil toplo sprejet. "Tako je, kadar koli pride do velikega prehoda časa in kulturnih premikov. Pomislite na vse filme in igre iz dvajsetih, tridesetih in štiridesetih let. Danes bi se ob gledanju spraševali, kako lahko govorijo in počnejo takšne stvari."