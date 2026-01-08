Naslovnica
Film/TV

Julia Roberts danes ne bi mogla igrati v Čednem dekletu

Los Angeles, 08. 01. 2026 13.05

Avtor:
E.M.
Julia Roberts

Julia Roberts verjame, da danes ne bi mogla stopiti v čevlje protagonistke romantične klasike Čedno dekle. V nedavnem intervjuju je pojasnila, da na svet ne gleda več tako nedolžno, kot je nekoč. "Mislim, smešno je to reči o prostitutki, ampak mislim, da je imela v sebi neko nedolžnost," je pojasnila.

Hollywoodska zvezdnica Julia Roberts je nedavno iskreno odgovorila na vprašanje, ali bi danes posnela film Čedno dekle, ki jo je leta 1990 izstrelil med zvezde. V intervjuju za Deadline je dejala, da zdaj, ko je veliko starejša, nima več "nedolžnosti", ki jo je potrebovala za igranje Vivian Ward. "Nemogoče. V sebi imam preveč let teže sveta, da v takšnem filmu ne bi mogla lebdeti."

Julia Roberts
Julia Roberts
FOTO: Profimedia

"Ne nujno teže sveta v negativnem pomenu, ampak vseh stvari, ki se jih naučimo. Nemogoče bi bilo igrati nekoga, ki je bil na nek način resnično nedolžen. Mislim, smešno je to reči o prostitutki, ampak mislim, da je imela v sebi neko nedolžnost," je pojasnila in dodala: "Mislim, da je to preprosto posledica mladosti."

Odgovorila je tudi na vprašanje, ali vloge danes ne bi sprejela, ker film v današnji družbi najverjetneje ne bi bil toplo sprejet. "Tako je, kadar koli pride do velikega prehoda časa in kulturnih premikov. Pomislite na vse filme in igre iz dvajsetih, tridesetih in štiridesetih let. Danes bi se ob gledanju spraševali, kako lahko govorijo in počnejo takšne stvari."

Julia Roberts čedno dekle vloga film

