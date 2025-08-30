Julia Roberts navdušila na rdeči preprogi v Benetkah

Hollywoodska zvezdnica Julia Roberts se je v petek prvič sprehodila po rdeči preprogi mednarodnega filmskega festivala v Benetkah, kjer se je pridružila režiserju Luci Guadagninu ob premieri njegovega novega filma After The Hunt. Še en vrhunec dneva je bil nenapovedan nastop mehiškega filmskega ustvarjalca Guillerma del Tora.

56-letna Julia Roberts, ki si je svetovno slavo prislužila s filmi, kot sta Čedno dekle in Erin Brockovich, za katerega je prejela tudi oskarja za najboljšo igralko, je požela ovacije oboževalcev, ki so se zbrali pri Palazzo del Cinema, poroča španska tiskovna agencija EFE. Podpisovala je avtograme in se nastavila objektivom skupaj s soigralcema Ayo Edebiri in Andrewom Garfieldom, Guadagnino pa je bil na čelu ekipe za skupinsko fotografiranje.

Julia Roberts

"To je izjemen kraj, eden najbolj nerazložljivih in čarobnih, kar jih obstaja," je na novinarski konferenci povedala novinarjem in se spomnila svojih prejšnjih snemanj v Benetkah za film Vsi pravijo, da te ljubim Woodyja Allena iz leta 1996. "Ko sem danes zjutraj prihajala sem, sem pomislila, kako sem srečna. Počutim se kot v sanjah," je dodala. Čeprav se je že udeležila Cannesa in drugih velikih filmskih festivalov, pa je bil tokratni prihod v Benetke na letošnjo 82. izdajo njen prvi. Film After the Hunt so prikazali zunaj glavnega tekmovanja, a je pritegnil precej pozornosti zaradi sodelovanja med Guadagninom in Roberts.

Guillermo del Toro

Še en vrhunec dneva je bil nenapovedan nastop mehiškega filmskega ustvarjalca Guillerma del Tora na projekciji francoskega dokumentarca o njegovem življenju Sangre del Toro. Po filmu je Del Toro razmišljal o svoji umetniški filozofiji: "Živimo v svetu lepote in groze, kjer je vse črno ali belo. To kaže, da je nepopolnost zdaj zaželena," je dejal. "Morda so nas nategnili, a še vedno lahko ustvarjamo umetnost. Pravzaprav moramo biti nategnjeni," je dodal. Dokumentarni film, ki ga je režiral Yves Montmayeur, združuje arhivske posnetke z intervjuji in prizori iz filmov, kot sta Favnov labirint in Oblika vode. Poleg tega obuja Del Torove vplive v Mehiki ter vključuje gotsko arhitekturo, ljudske tradicije in njegovo očaranost s Frankensteinom. Občinstvo festivala se je na film odzvalo z navdušenjem in Del Tora nato obkrožilo za avtograme in fotografije.

