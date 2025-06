Julia Roberts o najslabšem filmu svoje kariere: Bil je za en drek

Ni veliko igralk oziroma igralcev, ki bi bili med občinstvom tako zelo priljubljeni, kot je Julia Roberts . Ta nas že desetletja navdušuje in zabava s svojimi filmskimi vlogami – mnoge med njimi so v tem času postale že ikonične. A kljub temu igralka ni ponosna na vse svoje dozdajšnje delo.

Z oskarjem nagrajena igralka za vlogo Erin Brockovich je pred časom dejala, da ni najbolj ponosna na film I love trouble. Film iz leta 1994, ki ga je režiral Charles Shyer, je romantični triler, v katerem Roberts zaigra novinarko, ki se spopade z novinarjem s konkurenčnega medija – vse skupaj, da bi razkrila skrivnost okoli železniške nesreče.

A ne le spor med novinarjema na filmskem platnu – Roberts in njen soigralec Nick Nolte se nista razumela niti v zasebnem življenju. Kot poroča portal Far Out, je njun spor postal legendaren, saj sta o njem tudi javno spregovorila. Roberts je soigralca opisala kot 'odvratno človeško bitje', Nolte pa ji je vrnil z besedami, da je 'neprijetna oseba'. Zaradi razsežnosti spora naj bi morali nekatere prizore snemati celo njuni dvojniki.

"Ne vem, kaj vse sem že povedala o filmu I love trouble, razen tega, da je bil za en drek. Nobena skrivnost ni, da se z Nickom nisva razumela," je dejala nekaj let po izidu filma. Neusmiljeni do izdelka so bili tudi filmski kritiki.