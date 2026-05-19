Julianne Moore noče več igrati v filmih z eksplozijami in orožjem

Spletni komentatorji niso najbolje sprejeli novice, da igralka Julianne Moore ne želi več vlog v tragedijah ali filmih, ki vključujejo prizore eksplozij in uporabo orožja. 65-letna igralka je o tem v sklopu filmskega festivala v Cannesu spregovorila v intervjuju za Variety, njene želje za nadaljnje projekte pa pri uporabnikih spleta niso bile najbolje sprejete.
"Smo v času, ko so svetovne razmere še posebej grozljive, zato se mi je težko vživeti v zgodbo, ki se mi zdi pretirana in se mi pomanjkanje njene čustvene globine nekako ne sklada s tem, kar se dogaja v svetu. Nočem biti del tega," je dejala zvezdnica, ki je pojasnila, da je ob branju scenarijev ali gledanju filmov pozorna tudi na to, kaj je na kocki, in priznala, da sama nikoli ni izbirala najlažjih poti, kar velja predvsem za njeno kariero.
"Ni mi všeč, če koga umorijo. Niso mi všeč eksplozije in orožje. Ne maram teatralnega izražanja. Ne maram odmevnih stvari, če se ne zavzemajo za pravi namen. V resnici me to zelo moti, saj name deluje kot hrup. Tega ne znam upodobiti in ne želim gledati," je povedala.
Ko je bil delček intervjuja objavljen na družbenem omrežju, so se med komentarji kmalu oglasili uporabniki spleta, ki so se na njene besede odzvali s kritikami, opomnili pa so tudi, da je zvezdnica v preteklosti zaigrala v več filmih, ki so prikazovali nasilje in vključevali orožje.
"Ne morem prešteti, v koliko filmih je uporabljala orožje," je zapisal nekdo, drugi pa dodal: "Smešno, kako hitro umetniki pozabijo na svoj opus, ko zaznajo potrebo po kreposti." Tretji je spomnil na franšizo Hannibal, ki je klasika v žanru grozljivk in polna nasilja.
Kljub kritikam pa so se mnogi z zvezdničinim pogledom strinjali in se ji postavili v bran. "Da je Julianne Moore raje izbrala čustva kot kaos, je razlog, zakaj je deležna tako velikega spoštovanja po vsem svetu," je zapisala neka oboževalka, druga pa dodala: "Strinjam se z njo! Na svetu je dovolj nasilja. Potrebujemo filme, ki prikazujejo družinske vrednote in so zabava za celotno družino. Tako bodo kinodvorane znova polne. Vsi želimo obiskati kino, a na programu ni dovolj kakovostnih filmov."
Filmski festival v Cannesu, ki se vsako leto odvija v Franciji, velja za enega najprestižnejših in najpomembnejših filmskih dogodkov na svetu. Ustanovljen je bil leta 1946 kot odgovor na potrebo po mednarodnem kulturnem sodelovanju. Festival služi kot ključna platforma za premierno predstavitev vrhunskih avtorskih filmov, odkrivanje novih talentov in podeljevanje prestižne nagrade zlata palma. Njegov vpliv na filmsko industrijo je ogromen, saj lahko uspeh ali nagrada v Cannesu močno povečata mednarodno prepoznavnost filma, režiserja in igralcev.
Tragedija je dramska zvrst, ki izvira iz antične Grčije in se osredotoča na resne, pogosto boleče teme, ki vodijo do tragičnega razpleta za glavnega junaka. Za tragedijo je značilno, da junak zaradi usodnih napak, zunanjih okoliščin ali moralnih dilem doživi propad. V filmski umetnosti se tragedija pogosto uporablja za raziskovanje globokih človeških čustev, trpljenja in moralnih vprašanj, pri čemer gledalca spodbuja k občutenju katarze – čustvene sprostitve, ki nastane ob soočenju z junakovo stisko.
Filmska franšiza je zbirka filmov, ki so povezani z isto zgodbo, liki ali svetom. Običajno gre za serijo nadaljevanj, predzgodb ali spin-offov, ki temeljijo na uspešnem izvirnem delu. Franšize so v sodobni filmski industriji izjemno pomembne, saj studiem zagotavljajo prepoznavno blagovno znamko, zvesto občinstvo in dolgoročen komercialni uspeh. Primer franšize Hannibal temelji na literarnih delih Thomasa Harrisa in sledi liku psihopatskega morilca Hannibala Lecterja skozi več različnih filmskih adaptacij.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.