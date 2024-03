Juliette Binoche bo nova predsednica Evropske filmske akademije.

Vsi člani novega odbora Evropske filmske akademije so januarja letos Juliette Binoche že soglasno predlagali za naslednico Anieszke Holland na položaju predsednice Evropske filmske akademije. Dolgoletna aktivna članica akademije je tudi že soglašala, da prevzame predsedniško mesto. Mandat bo formalno nastopila 1. maja. Pred tem bo do konca aprila potekalo glasovanje 4600 članov EFA, so sporočili v Berlinu, kjer je sedež akademije.

V Parizu rojena Juliette Binoche je igralka, umetnica in plesalka, ki je med drugim za svojo igro prejela tako oskarja kot bafto, evropsko filmsko nagrado, in zlati globus. Je edina igralka doslej, ki je osvojila nagrado za najboljšo igralko na vseh treh glavnih evropskih filmskih festivalih: v francoskem Cannesu, italijanskih Benetkah in nemški prestolnici Berlin.

Njena predhodnica Anieszka Holland je bila pred prevzemom predsedniškega mesta do leta 2019 predsednica upravnega odbora EFA, nato je leta 2021 na čelu EFA kot prva predsednica akademije nasledila nemškega režiserja Wima Wendersa. Mednarodno uveljavljena režiserka Hollandova je med drugim znana po filmih, kot so Sledi, Evropa, Evropa in Zelena meja.

Častna vloga predsednika Evropske filmske akademije ima močno simbolno moč in uteleša tisto, kar želi EFA zastopati. Prvi predsednik je bil švedski režiser Ingmar Bergman. Leta 1989 ga je na ta položaj izbralo 40 ustanovnih članov akademije. Leta 1996 ga je nasledil Wenders, ki je na tem položaju ostal do leta 2020.