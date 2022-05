Juliette Binoche častna nagrada festivala v San Sebastianu

Juliette Binoche je "ena najbolj mednarodnih igralk v Evropi", so zapisali organizatorji festivala. Poleg številnih drugih nagrad je leta 1997 prejela oskarja za najboljšo stransko vlogo za film Angleški pacient. Mnogim se je najbolj vtisnila v spomin kot Vianne Rocher v romantični drami Čokolada, kjer je zaigrala ob boku Johnnyja Deppa. V svoji karieri je sodelovala z režiserji, kot so Krzysztof Kieslowski, Chantal Akerman, David Cronenberg, Claire Denis, Martin Provost in Michael Haneke.

Mednarodni filmski festival v San Sebastianu je najpomembnejši filmski festival v Španiji. Pripravljajo ga od leta 1953. Na njem so gostovala velika filmska imena, kot so Alfred Hitchcock, Bette Davis in Lana Turner. Filmi se na njem potegujejo za zlato školjko, nagrado, ki so jo poimenovali po obliki zaliva, v katerem stoji to mesto v Baskiji. Lani je častno nagrado na festivalu prejel Johnny Depp, odločitev žirije pa je zaradi obtožb igralčeve nekdanje žene Amber Heard, da je bil do nje nasilen, dvignila veliko prahu in neodobravanja.