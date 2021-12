Jure Henigman kot karizmatični Gospod profesor v novi seriji na VOYO

Novost na VOYO: 13. januarja prihaja visokoproračunski original VOYO, serija Gospod profesor je zgodba o karizmatičnem profesorju, ki neukrotljivim dijakom pomaga pri premagovanju zahtevnih življenjskih ovir, zato pozabite vse, kar veste o profesorjih in spoznajte Sama Demšarja, ki ga igra Jure Henigman.

Vsi odraščajoči so se nasploh v najbolj občutljivih letih znašli pred prenekaterim izzivom, nerešljivim problemom ali zahtevnim življenjskim vprašanjem. Če bi med guljenjem srednješolskih klopi, pri prvih spoznanjih in nedolžnih ljubeznih imeli profesorja Sama Demšarja, bi prenekatero vprašanje dobilo svoj pravi odgovor in vse bi se hitreje postavilo na svoje mesto. Samo s svojo nekonvencionalnostjo, neklasičnimi učnimi metodami in izjemno srčnostjo pričara odlično zgodbo ne zgolj odraščanja neke generacije, temveč zgodbe univerzalnih tem, ki nas spremljajo vse življenje. Tam, kjer bi nekdo drug dvignil roke, Samov altruizem šele zaživi in najde pot do še tako zahtevne rešitve. Zanj pa bo zgodbo začinila novo prispela profesorica Klavdija, ki se mu pridruži v nekonvencionalnosti in neizmerni podpori dijakom. Vse to na sproščen, zabaven, a hkrati resen in odgovoren način.

icon-expand Jure Henigman FOTO: Urša Premik

Gospod profesor se pridružuje nizu VOYO originalov, ki v svoji strategiji krepi originalne vsebine in vseskozi nadgrajuje podporo slovenskemu produkcijskemu prostoru. Gre za serijo z najvišjim proračunom v Sloveniji doslej. Boris Bezić, glavni režiser nove VOYO originalne serije: "Serija Gospod profesor je izjemna. Tako ogromna in produkcijsko zahtevna, hkrati pa v svojem bistvu tako tenkočutna. Kako prikazati neutrudljivo življenjsko energijo srčnega profesorja, ki se udarja ob pereče probleme svojih dijakov, ko mu hkrati zaigra srce za novo prispelo profesorico, je bil velik izziv. Sladek, a velik. Izredni igralski zasedbi profesorjev in veliki zasedbi strastnega dijaškega razreda se v vsaki epizodi priključujejo tudi novi liki, ki tako ali drugače obrnejo tok zgodbe. Če pomislim še na številne statiste in zahtevne kaskaderske scene ter na drugi strani ogromno intimnih prizorov, včasih zabavnih in ljubezenskih, spet drugič resnih in trpkih, lahko skoraj zagotovo rečem, da je to eden od produkcijsko najzahtevnejših projektov pri nas. Čudovito je bilo delati z vsemi obrazi, za katere verjamem, da jih bodo vzljubile vse generacije in čudovito je bilo zgodbo prikazati na sproščen, a vseeno glede samih obravnavanih tem, ki se jih dotikamo, odgovoren in resen način. Prepričan sem, da bo Gospod profesor odmevna in pozitivno sprejeta serija." Samo, ekscentričen profesor, ki na dnevni ravni skuša obvladovati razred neposlušnih najstnikov Glavna vloga pripada Juretu Henigmanu, ki je stopil v vlogo odličnega pedagoga, profesorja kemije in fizike Sama Demšarja. Samo je razrednik, ki uspešno obvlada enega najzahtevnejših razredov srednje šole. Poučevanje je zanj poslanstvo, s katerim dijakom pomaga prečkati most v odraslost. Gospod profesor je serija z močno epizodno strukturo. Vsaka epizoda je samostojna in se osredotoča ne eno zgodbo, ki jo spremljamo od začetka do njene končne razrešitve. V središču je tako z vsako zgodbo nova dijakinja ali dijak s svojo osebno ali družinsko zgodbo.

icon-expand Tina Vrbnjak FOTO: Urša Premik

V serijo že v prvi epizodi kot glavni lik vstopi Tina Vrbnjak, ki upodablja strogo, a sočutno učiteljico slovenskega jezika Klavdijo Jaklič. Klavdijine metode in ravnanja so diametralno nasprotujoči od kolega Sama. Klavdijino življenje je sestavljeno iz izpolnjevanj pričakovanj svoje mame, k temu sovpada tudi njena popolna zaroka s priznanim zdravnikom. A ravno s Samom in svojimi novimi dijaki prične spoznavati svet drugačnih, nekoliko bolj pristnih vrednot. Iskric med Samom in Klavdijo ni moč prikriti in ravno ljubezenski trikotnik med Samom, Klavdijo in njenim zaročencem je edini lok serije, ki se povezuje iz epizode v epizodo. V vlogo strogega in na videz brezkompromisnega ravnatelja Nikolića stopa Gojmir Lešnjak, učiteljskemu zboru pa se pridružujejo še Saša Pavček (Olga Bohorič), Branko Jordan (Igor Mahkovec), Gašper Jarni (Željko Žele Rojc), v vlogi tajnice Irene Spuk pa najdemo Damjano Černe.

icon-expand Gospod profesor FOTO: Urša Premik