Jure Henigman o Izgubljenem sinu: Zgodba je zelo ekstremna in močna

Film scenarista in režiserja Darka Štanteta prikazuje zgodbo kriminalista, igra ga Jure Henigman, ki po dolgih letih sreča svojega odtujenega brata, kar sproži verigo dogodkov, ki njuna življenja postavi na glavo. Gre za zgodbo o različnih oblikah nasilja in o žrtvah nasilja, ki lahko čez čas tudi sami postanejo nasilneži. Na rdeči preprogi festivala smo za kratek pogovor ujeli režiserja in glavnega igralca filma.