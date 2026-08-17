Jure Henigman o Izgubljenem sinu: Zgodba je zelo ekstremna in močna

Film scenarista in režiserja Darka Štanteta prikazuje zgodbo kriminalista, igra ga Jure Henigman, ki po dolgih letih sreča svojega odtujenega brata, kar sproži verigo dogodkov, ki njuna življenja postavi na glavo. Gre za zgodbo o različnih oblikah nasilja in o žrtvah nasilja, ki lahko čez čas tudi sami postanejo nasilneži. Na rdeči preprogi festivala smo za kratek pogovor ujeli režiserja in glavnega igralca filma.
V soju žarometov je sinoči na rdeči preprogi zablestela tudi igralka Nika Rozman, članica številčne ekipe, ki se je udeležila svetovne premiere v Sarajevu.
Napeta kriminalna drama je v Sarajevu začela pot po mednarodnih festivalih, intimna zgodba dveh bratov, ki se sprašuje o možnosti ubežanja nasilju, v katerem odraščajo posamezniki, pa je drugi celovečerec Darka Štanteta. Vrhunsko igralsko zasedbo dopolnjujejo tudi Igor Samobor, hrvaški zvezdnik Goran Bogdan, Svit Šturbej, Nejc Cijan Garlatti, Lara Maria Vouk, Tamara Avguštin in Liam Benjamin Štante.
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