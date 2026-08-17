Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Film/TV

Jure Henigman o Izgubljenem sinu: Zgodba je zelo ekstremna in močna

Sarajevo, 17. 08. 2026 18.39 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
Simon Vadnjal
Izgubljeni sin

Nedeljski filmski večer je na Sarajevskem festivalu v programu Open Air Premier s svetovno premiero zaključil slovenski celovečerec Izgubljeni sin. Občinstvo je bilo po projekciji filma, ki obravnava prenašanje nasilja iz generacije v generacijo, vidno pretreseno.

Film scenarista in režiserja Darka Štanteta prikazuje zgodbo kriminalista, igra ga Jure Henigman, ki po dolgih letih sreča svojega odtujenega brata, kar sproži verigo dogodkov, ki njuna življenja postavi na glavo. Gre za zgodbo o različnih oblikah nasilja in o žrtvah nasilja, ki lahko čez čas tudi sami postanejo nasilneži. Na rdeči preprogi festivala smo za kratek pogovor ujeli režiserja in glavnega igralca filma.

V soju žarometov je sinoči na rdeči preprogi zablestela tudi igralka Nika Rozman, članica številčne ekipe, ki se je udeležila svetovne premiere v Sarajevu.

Napeta kriminalna drama je v Sarajevu začela pot po mednarodnih festivalih, intimna zgodba dveh bratov, ki se sprašuje o možnosti ubežanja nasilju, v katerem odraščajo posamezniki, pa je drugi celovečerec Darka Štanteta. Vrhunsko igralsko zasedbo dopolnjujejo tudi Igor Samobor, hrvaški zvezdnik Goran Bogdan, Svit Šturbej, Nejc Cijan Garlatti, Lara Maria Vouk, Tamara Avguštin in Liam Benjamin Štante.

izgubljeni sin premiera film jure henigman sarajevski filmski festival

Režiserka Urša Menart: Tudi nepopolni ljudje si zaslužimo prijatelje

24ur.com Premiera grozljivke Terrifier 3: najbolj strašen film letošnjega leta
24ur.com Na POP TV premierno srbski film, v katerem se oče iz poraženca prelevi v heroja
24ur.com Jodie Foster o travmatični izkušnji na snemanju: Napadel me je lev
24ur.com Kontroverzno: Film Indigo kristal nov Južni veter?
24ur.com Krutost na družbenih omrežjih obsodili tudi slovenski igralci
Bibaleze.si Znani igralec lagal o zlorabi svojega očeta
24ur.com Znani Slovenci zapuščali kinodvorano s solznimi očmi
Priporoča
  • Parkside garden 1
  • Parkside garden 2
  • Parkside garden 3
  • Parkside garden 4
  • Parkside garden 5
  • Parkside garden 6
  • Parkside garden 7
  • Parkside garden 8
  • Parkside garden 9
  • Parkside garden 10
  • Parkside garden 11
  • Parkside garden 12
  • Parkside garden 13
  • Parkside garden 14
  • Parkside garden 15
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Ključno živilo, ki ga je dobro vključiti v prehrano otroka pred vrtcem
Hayden Panettiere za seboj pustila 11-letno hčerko: čeprav ni živela z njo, sta bili zelo povezani
Hayden Panettiere za seboj pustila 11-letno hčerko: čeprav ni živela z njo, sta bili zelo povezani
Algoritemsko starševstvo: ko družbena omrežja začnejo določati, česa se starši bojijo
Algoritemsko starševstvo: ko družbena omrežja začnejo določati, česa se starši bojijo
Kaj je Adam Sandler počel v bazenu? Hčerka je razkrila nepričakovano podrobnost
Kaj je Adam Sandler počel v bazenu? Hčerka je razkrila nepričakovano podrobnost
zadovoljna
Portal
Je to jakna, ki jo bomo letošnjo jesen nosile vse?
Njega je ljubila pred smrtjo: dve največji ljubezni njenega življenja
Njega je ljubila pred smrtjo: dve največji ljubezni njenega življenja
Japonska hoja navdušuje svet: 30 minut hoje, ki prinaša več koristi kot običajen sprehod
Japonska hoja navdušuje svet: 30 minut hoje, ki prinaša več koristi kot običajen sprehod
Nepričakovana zaroka je vse pustila brez besed
Nepričakovana zaroka je vse pustila brez besed
vizita
Portal
Visok LDL holesterol: tveganje za srce in celotno telo
Nepričakovan vzrok za bolečino med lopaticami
Nepričakovan vzrok za bolečino med lopaticami
Povezava med vidom in demenco: na kaj moramo biti pozorni
Povezava med vidom in demenco: na kaj moramo biti pozorni
Zakaj pred menstruacijo čutimo neustavljivo lakoto?
Zakaj pred menstruacijo čutimo neustavljivo lakoto?
cekin
Portal
Morda ste že leta premalo plačani
Skoraj vsak mlad par se prej ali slej znajde v sporu zaradi tega
Skoraj vsak mlad par se prej ali slej znajde v sporu zaradi tega
Vrhovno sodišče: Na parkirišču mora biti omogočeno plačevanje z gotovino
Vrhovno sodišče: Na parkirišču mora biti omogočeno plačevanje z gotovino
Prodaja in nakup rabljenih stvari vse bolj del vsakdanjih navad potrošnikov
Prodaja in nakup rabljenih stvari vse bolj del vsakdanjih navad potrošnikov
moskisvet
Portal
V NBA je služil milijone, zdaj pa je sedel na traktor: Boban Marjanović navdušil
Pasivno sedenje pred televizijo: Zakaj so moški bolj ogroženi?
Pasivno sedenje pred televizijo: Zakaj so moški bolj ogroženi?
Nasmejana Rebeka Dremelj uživa na morju
Nasmejana Rebeka Dremelj uživa na morju
Ideja za poletno branje: Kako je majhna človeška vrsta osvojila svet
Ideja za poletno branje: Kako je majhna človeška vrsta osvojila svet
dominvrt
Portal
Kako se znebiti slaka – in zakaj ga včasih ne bi smeli odstraniti
Kako učinkovito skriti kable ob stenskem televizorju?
Kako učinkovito skriti kable ob stenskem televizorju?
Iz umazane rudniške stavbe ustvarili dom, ki jemlje dih
Iz umazane rudniške stavbe ustvarili dom, ki jemlje dih
Kako očistiti plastične stole? Ta preprost trik jim povrne sijaj
Kako očistiti plastične stole? Ta preprost trik jim povrne sijaj
okusno
Portal
Luka Jezeršek pred novo sezono razkril ključ do uspeha v MasterChefu
Najlažji recept za domačo paradižnikovo omako za ozimnico
Najlažji recept za domačo paradižnikovo omako za ozimnico
Če zvečer pogosto postanete lačni, poskusite to preprosto kombinacijo
Če zvečer pogosto postanete lačni, poskusite to preprosto kombinacijo
Kaj skuhati 'na hitro': 8 poletnih receptov naših bralcev, ki rešijo kosilo med tednom
Kaj skuhati 'na hitro': 8 poletnih receptov naših bralcev, ki rešijo kosilo med tednom
voyo
Portal
Jurski svet
Love Island Adria
Love Island Adria
Morilka z OnlyFansa
Morilka z OnlyFansa
Survivor: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1897