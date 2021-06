Jurij Zrnec: Kuhanje je ljubezen, je ena od erotik

Ta trenutek smo dolgo čakali, a smo ga tudi dočakali. Jurij Zrnec se vrača! V novi VOYO seriji bo upodobil glavni lik, kuharskega chefa Ljubomirja Bohinca. Njegov najnovejši lik je velik kuharski mojster, ljubitelj kuharskih nožev in velik ego, ki je do svojih zaposlenih na trenutke neizprosen in tudi žaljiv. Več o svojem novem liku nam je Jurij povedal kar sam. Povabil nas je na prizorišče snemanja, v restavracijo Chateau de Phillipe, kjer njegov lik navdušuje s svojimi kuharskimi mojstrovinami.

V novi seriji Ja, chef, ki na VOYO prihaja 17. junija bomo po dolgem času spet lahko uživali v izjemni igri Jurija Zrneca. Domača serija, domača produkcija in sami znani obrazi. Juriju v seriji delajo družbo še Katarina Čas, Klemen Janežič, Mario Ćulibrk, Tjaša Železnik, Bojan Emerišč in mnogi drugi. Z Jurijem smo v restavraciji Chateau de Phillipe govorili o njegovem najnovejšem liku, o seriji na splošno in o kuhinji, kako jo dojema on, kako se znajde za štedilnikom in ali bi sam kdaj sodeloval v MasterChefu Slovenija. »Rekel bi, da je Ljubo definitivno en hud hud 'maher'. Mislim, da ima največ kuharskih činov pri nas, saj je svetovno znan kuhar, chef. Kot človek pa je to nekaj izredno napornega, nesramnega, šovinističnega. žaljivega. Vse najslabše kar se da ven s človeka potegniti, a vendar skozi zgodbo vidimo, da je tudi človek. Je trikrat ločen, rad ima otroke, ženske obožuje, razen kadar se delajo, da znajo kuhati. Po njegovo to pač ne gre skupaj: ženska in kuhinja,«v smehu svoj lik opiše igralec in doda: »Sicer pa izjemno fajn lik za igrati. Moram reči, da sem lahko izživel oziroma da lahko izživljam stvari, ki jih po tihem res tudi sam kdaj mislim. Pa moram reči, da mi leži se dreti na nekoga pa ga poniževati. Mislim, da imam to v sebi. Doma ni tako.” Pove, da mu sicer vloge redko pridejo do živega, da pa se mu je ob snemanju ene od scen, kjer se Ljubo dere na svojega zaposlenega, tako vtisnila v spomin, da se je moral igralskemu kolegu opravičiti. “Včasih pride do nekega zlitja lika. Nekako, če notri padeš, se ti zna ta meja malo zabrisati in mi je bilo res zelo hudo. Ampak sva okej, valda, tako da sem se drug dan spet drl na njega,« pojasni Jurij in doda, da se ga je snemanje te dotične sekvence osebno dotaknilo, ker sam ni takšen po karakterju:»Sam sem v resnici popolnoma drugačen od tega človeka.«

icon-expand Jurij Zrnec se bo v novi seriji Ja, chef prelevil v kuharskega mojstra Ljuba Bohinca. FOTO: VOYO

Jurij Zrnec o kuhanju doma ter prijateljevanju z Binetom Volčičem In če se njegov lik izjemno dobro znajde v kuhinji, nas je seveda zanimalo, kako se v kuhinji znajde Zrnec? »Kuham zelo rad, ampak za razliko od Ljubota, sem jaz bolj za babičino kuhinjo. Bolj vintage, retro, to kar je zdaj spet in. Kakšni riževi narastki, juhice in omake.« In čeprav se sam bolj najde v domači kuhinji, ga izjemno navdušuje Bine Volčič in njegovo kuharsko ustvarjanje. Tako Jurij kot ostali igralci serije Ja, Chef so imeli srečo in so se lahko udeležili hitrega tečaja prav pri njem, pri enem naših sodnikov MasterChefa. Namreč Bine in njegova ekipa so zadolženi da vse kuharske mojstrovine v novi seriji izgledajo takšne, kot morajo. Igralce so povabili na hitri tečaj, da bi jih tam naučili gibanja v kuhinji, natančnega rezanja zelenjave, flambiranja in še veliko ostalih stvari, zaradi katerih bo serija videti še toliko boljša. »Bine in njegova ekipa so dejansko nepogrešljivi del te serije. Ker vse, kar se bo videli in se vidi, da mi tam delujemo kot da vehementno režemo, flambiramo in vse to, za vsem tem stojijo oni. Mi to sicer res delamo, ampak končni izdelek, torej krožnik, ki gre ven pa je njihov. Je pa Bine en tak dobri duh naše kuhinje, ki nas je, vsaj mene, prvič popeljal v svet profesionalne kuhinje. Pokala nam je, kako se v kuhinji obnaša, pokazal nam je neke neverbalne dialoge, ki se dogajajo za štedilnikom, povedal nam je, kako pomemben je čas v kuhinji, kako izdati krožnik, kaj pomeni aranžiranje. Tako da ja, imeli smo tri ali štiri dni Binetovega 'schnell-kursa' in bilo je zelo zanimivo.«

Pravi, da je od hitrega tečaja sigurno kaj odnesel, čeprav je njegova kuhinja veliko bolj preprosta od Binetove ali tiste iz serije. Ob tem pa doda: »Bineta bolj kot ne spremljam v MasterChefu. Moram priznati, da sem kar velik oboževalec. Včasih sem jezen na Bineta, ko je preveč strog in si mislim 'Pa kako si lahko tak, to se ne dela!' Celoten šov dojemam zelo čustveno.« Na vprašanje, če bi tudi sam bil pripravljen na sodelovanje v MasterChefu hitro odgovori:»Ne, ne bi tekmoval. Ljudje tam res znajo kuhati. Tisto tam je tekma in časovni pritisk je prevelik. Kuhanje je zame ljubezen, ena od erotik.« In če bi ga k sodelovanju povabil sam Branko Čakarmiš?»Javil bi se na telefon in bi se delal, da je prišlo do motenj, da ga ne slišim,« v smehu zaključi Jurij. Velika ljubezen do kuharskih nožev: Nekatere še vedno 'šparam' Zrnecev lik Ljubo je velik ljubitelj kuharskih nožev oziroma še posebej enega. Jure nam sicer ni želel izdati kaj preveč tem nožu, saj ni želel razkriti preveč o seriji, smo pa izvedeli, da je tudi on velik ljubitelj kuharskih nožev in da ima doma zajetno kolekcijo, s kateri se lahko pohvali.»Ljubo je ta nož, ki je zanj tako poseben, dobil v dar, a ne smem preveč povedati. To je neka izredno izredno limitirana serija, seveda ročno izdelanega, kovanega damask noža, ki je v bistvu chefovski nož, izredno lep vzorec in s posebnih ročajem, ki ga dela en zelo star Japonec. Kar se pa mene tiče, imam pa to hibo, da ko me neka stvar zanima, padem fesjt noter in bi se moral iti kdaj celo zdraviti za kakšno zadevo, ker nimam mere in meje. Noži so ena od teh hib. Tako da imam doma kar zajetno zbirko, seveda pa ne kuham z vsemi, ker mi jih je škoda, ker so tako lepo.« In koliko takšnih nožev ima Jurij? »Okoli 30. To je 30 teh 'taposebnih'. Uporabljam jih nekaj, ostali pa čakajo. Bo prišel tudi njihov dan.«