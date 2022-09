Jurij Zrnec o seriji Ja, Chef!: V eni seriji so zbrani vsi žanri

Chef Ljubo Bohinc ( Jurij Zrnec ), kuhar Luka Čeh ( Klemen Janežič ), šefica restavracije Pika Golob ( Katarina Čas ), namestnik chefa Štefan Čuk ( Matej Puc ), navihana kuharja Tomi Šuler ( Luka Cimprič ) in Zdravko Keuc ( Mario Ćulibrk ), barman Miha Kos ( Domen Valič ) in natakarici Nastja ( Viktorija Bencik Emeršič ) in Saša ( Tina Vrbnjak ) bodo gledalce na POP TV navduševali od ponedeljka do četrtka ob 21:10.

Zrnec je stopil v natikače chefa, kuharskega maga neskončnih talentov, še večjega ega in lastnika najboljše restavracije v Ljubljani, Chateau de Philippe, Ljubomirja Bohinca. V jezi zna biti chef strašen, v razvedrilu nepremagljiv in v odpuščanju kraljevski – še posebej ko gre za njegove lastne napake. O njegovi jezi je v intervjuju za 24ur.com spregovoril tudi Zrnec: "Ja, dretja je pa kar nekaj. Tudi metanja je kar nekaj. Moram reči, da sem par košar zelenjave zmetal v ljudi. Zanimivo, no. Por zna zaboleti. Tudi kakšna čebulica ni v redu. Solato se pa krasno meče, no, pa kakšen peteršilj, seveda," v smehu pove igralec in doda, da si morajo serijo ogledati vsi, ki si želijo smeha: "Je humorna, poučna, v njej se zvrsti vse živo, vsi žanri so v eni seriji. Kar sem videl, mislim, da me občutek ne vara. Super bo. Plus igralci so čist' hudi! Komik na komika – Ja, Chef!!"