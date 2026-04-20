Jurij Zrnec si je Belo se pere na devetdeset ogledal s hčerkama

Jurij Zrnec je eden tistih, ki je dal zgodbi pečat, nastopil pa je v vlogi Bronjinega očeta. Česa se najbolj spominja, ko zdaj pogleda nazaj?

"Film sem si ogledal dvakrat. V Sarajevu je bilo na primer tako, da sem šel iz dvorane in dva dni molčal, včeraj sem si ga spet ogledal, tokrat s hčerkama, tako da je sledil cel kup stiskanja in tolaženja otrok. Sem pa seveda film spet čisto drugače gledal. Nisem se niti spomnil, da je tako zmontiran in je takšno sosledje," nam je povedal igralec in dodal: "Gledal sem ga kot gledalec, sproščeno. Ostali so krasni spomini, kar nekaj smeha in ven je skakalo nekaj napak."

Kako sta na ogled filma reagirali hčerki?

"Kljub opozorilom ju je film kar dobro potolkel, tako da smo vmes malo ustavili in naredili krajši premor," je priznal Zrnec in dodal: "Že prej smo se o zgodbi veliko pogovarjali. Tudi knjigo jima ves čas ponujam, ker se mi zdi, da jo mora res vsak prebrati, še posebej mladi ljudje in generacije, ki so preveč na družbenih omrežjih, da pridejo nazaj k temu, da je družina kot celica res dobra vrednota."