Film/TV

Jurij Zrnec si je Belo se pere na devetdeset ogledal s hčerkama

Ljubljana, 20. 04. 2026 09.01

Avtor:
Ota Širca Roš
Jurij Zrnec

Roman Belo se pere na devetdeset je že kmalu po izidu postal ena največjih knjižnih uspešnic pri nas. Potem pa je prišla filmska priredba, ki osvaja srca gledalcev po vsem svetu, samo v Sloveniji si ga je v kinematografih ogledalo več kot 100.000 gledalcev, po premieri na POP TV je številka še zrasla, še zdaj pa je dostopen tudi na VOYO.

Jurij Zrnec je eden tistih, ki je dal zgodbi pečat, nastopil pa je v vlogi Bronjinega očeta. Česa se najbolj spominja, ko zdaj pogleda nazaj?

"Film sem si ogledal dvakrat. V Sarajevu je bilo na primer tako, da sem šel iz dvorane in dva dni molčal, včeraj sem si ga spet ogledal, tokrat s hčerkama, tako da je sledil cel kup stiskanja in tolaženja otrok. Sem pa seveda film spet čisto drugače gledal. Nisem se niti spomnil, da je tako zmontiran in je takšno sosledje," nam je povedal igralec in dodal: "Gledal sem ga kot gledalec, sproščeno. Ostali so krasni spomini, kar nekaj smeha in ven je skakalo nekaj napak."

Kako sta na ogled filma reagirali hčerki?

"Kljub opozorilom ju je film kar dobro potolkel, tako da smo vmes malo ustavili in naredili krajši premor," je priznal Zrnec in dodal: "Že prej smo se o zgodbi veliko pogovarjali. Tudi knjigo jima ves čas ponujam, ker se mi zdi, da jo mora res vsak prebrati, še posebej mladi ljudje in generacije, ki so preveč na družbenih omrežjih, da pridejo nazaj k temu, da je družina kot celica res dobra vrednota."

KOMENTARJI7

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
PARTIZAN PEPE
20. 04. 2026 10.08
Če je pa to dobr film pol pa ne vem kaj je zanič....tipična slovenska beda.
Odgovori
0 0
smetilka
20. 04. 2026 10.07
po ogledu filma me je morala žena reševat, sem na podstrešju že ime pripravljeno sabljo za harakiri
Odgovori
0 0
devlon
20. 04. 2026 10.02
ce ne bi imel ful za jest poleg..bi me pobralo od dolgcasa. prevec se vlece
Odgovori
+1
1 0
Roger
20. 04. 2026 10.00
Jaz sem tudi mislo ka bo dober film do prvih reklam sem gledal pogreb od filma !
Odgovori
+1
1 0
Miha1999
20. 04. 2026 09.58
Vsak od nas se lahko znajde v taksni zgodbi. Življenje je krhko. Drugače pa odličen film, odlična zasedba , vrhunska izvedba. Slovenci smo res fenomen, skoda ker tega ne izkoristimo v večji meri. 👏👏👏🇸🇮🇸🇮
Odgovori
+0
1 1
okioki
20. 04. 2026 09.45
Jaz sem pogledal samo pol ure filma in videl da ni nič.!
Odgovori
-2
1 3
freex
20. 04. 2026 09.57
To si potem gledal reklame
Odgovori
-1
0 1
