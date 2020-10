Justin Bieber predstavil napovednik za nov dokumentarec

Justin Bieber predstavlja napovednik za prihajajoči dokumentarni film Justin Bieber: Next Chapter, ki prikazuje zvezdnikovo življenje v iskanju duhovne tolažbe in opisuje njegovo osebno rast med pandemijo novega koronavirusa.

"Zdi se, da se trenutno dobro počutiš v svoji koži. Kako si prišel do te točke?" so prvi stavki, ki jih lahko slišimo v napovedniku za novi dokumentarec Justin Bieber: Next Chapter, ki bo na ogled na voljo 30. oktobra. Justin Bieber odgovarja:"V svojih razmerjih sem veliko bolj samozavesten. Bili pa so časi, ko sem se spraševal, ali bo bolečina res kdaj izginila."

icon-expand Justin Bieber in Hailey Baldwin FOTO: Profimedia

"Raje bi šel stran, kot pa da sem ujet v tem krogu. Zdaj imam končno upanje v svoje razmerje z Bogom. Ne temelji na strahu ali na moji preteklosti. Temelji na tem, kdo sem v resnici." V napovedniku je tudi izsek, ko Justin opravi testiranje na okužbo z novim koronavirusom, ob tem pa zvezdnik pravi: "Turneja je bila odpovedana in na to se moram navaditi." Veliko vlogo pri dokumentarcu so odigrali tudi njegova soproga Hailey Bieberin dobra prijatelja Chance The Rapper in menedžer Scooter Braun."Na svetu je toliko negativizma,"pravi Hailey. 26-letnik pa dodaja: "Daje nam možnost, da naredimo korak nazaj in se osredotočimo drug na drugega. To je bilo čudovito. Pripeljalo je do tega, da sem začel ustvarjati nov album." Justin je že predstavil novo pesem Lonely, ki jo je izdal skupaj z duom Dan + Shay. "Želim delati vsebino, ki bo navdih za druge in bo ljudi naredila vesele. /.../ Lahko bi se izognil nekateri bolečini."V napovedniku za konec še pove: "Ti si dovolj dober. Tega ti ni treba dokazovati. Kakršen si, je dovolj. Ljudje imajo radi srečen konec."

Glasbenik je že marca začel premierno predstavljati serijo videoposnetkov Justin Bieber: Seasons, ki so na voljo za ogled na Youtubu. Med drugim je podrobneje spregovoril o odvisnosti in depresiji."Prvič sem marihuano kadil na svojem dvorišču, zelo sem bil navdušen. Potem sem spoznal, da mi je marihuana zelo všeč. Takrat se je začela moja želja po še. Potem sem začel postajati zares odvisen in spoznal sem, da se moram ustaviti. Mislim, da vseeno kajenje marihuane ni slabo, ampak zame se lahko spremeni v odvisnost."

Spomladi, ko se je svet znašel v pandemiji, pa je zvezdnik v svoj dom v Kanadi namesti kamere ter naFacebooku z oboževalci delil utrinke iz svojega doma, kjer živi s soprogo. Serijo videoposnetkov je poimenoval The Biebers.