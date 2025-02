Justin Baldoni priznal, da je izmučen zaradi spora z Blake Lively

Spor med igralcema Justinom Baldonijem in Blake Lively se je minuli teden po večmesečnem javnem obrekovanju dveh sprtih strani še uradno preselil na sodišče. Decembra lansko leto je namreč igralka proti Baldoniju vložila tožbo zaradi spolnega nadlegovanja. Nekaj tednov pozneje je vložila še tožbo proti njegovemu produkcijskemu podjetju, producentu, igralčevi publicistki, krizni publicistki in drugim, povezanim z igralcem in filmom, po navedbah sodišča zaradi spolnega nadlegovanja in blatenja njenega imena. Igralec pa je nato vrnil udarec in tožil igralko, njenega soproga Ryana Reynoldsa in druge stranke. V nedavnem intervjuju je 41-letni Baldoni odkrito spregovoril o izčrpanosti in izgorelosti, ki ju je povzročil enoletni čustveni stres. V preteklem letu se mu je, kot pravi, zgodilo preveč stvari.

"Trenutno nisem v najboljši koži. Neprestano sem izčrpan, predvsem ker si nisem dal dovolj časa, da bi si opomogel. Za menoj je zares intenzivno leto, veliko uspehov na poslovnem področju, a hkrati tudi veliko stresa, ki pride zraven. Zame in za mojo družino je bilo to zelo težko," je v podkastu za tuje medije razkril igralec, ki ga je javnost v zadnjih mesecih opazovala predvsem na račun spora z Livelyjevo. Igralec in režiser filma Konča se z nama je ob tem naslovil tudi svoj boj z anksioznostjo, zaradi katere težko zaspi in se neprestano počuti, kot da ne more zares vdihniti s polnimi pljuči.

A kljub temu Baldoni uživa v svojem delu. "Rad imam ljudi, s katerimi delam. Rad imam filme, ki jih snemamo. Prav tako mi je zelo všeč vpliv, ki ga z njimi imamo," je povedal. Podkast je posnel Baldoni mesec dni pred igralkino tožbo, izšel pa je včeraj.

Minuli teden se je začelo sojenje, ki sta se ga udeležila zgolj odvetnika obeh zvezdnikov, za Blake in Justina pa prisotnost ni bila obvezna. Kljub medsebojnemu obtoževanju z obeh strani, je sodnik dejal, da so vsi vpleteni dali javnosti veliko kosti za glodati, ravno to pa bo lahko na koncu razlog, zakaj se bo odločil, da prestavi datum sojenja, ki je sedaj načrtovano za marec 2026, ker porotniki ne bodo objektivni, saj bodo imeli preveč informacij.