Južni veter: srbska serija, zaradi katere je pregorel Twitter

Twitter pregorel po srbski premieri serije

Ob začetku serije je srbski filmski kritik Dimitrije Vojnovna Twitterju izpostavil izjemno igralsko zasedno in režiserja. "Mislim da Južni veter dokazuje, da se da posneti dobro serijo. Najprej zbereš talentirane ljudi in jim dovoliš, da delajo, za kar so talentirani. Potem denar, namenjen produkciji, vložiš v serijo. Dobro, potrebuješ tudi Miloša Bikovića, ki je po zaporu videti kot milijon dolarjev, je spremenjen in spet izjemno karizmatičen, a na nek nov način. Ampak Milos Avramović je naredil točno to - naredil je vse, kot je treba. Iz sodelavcev je potegnil maksimum in s tem naredil skladno celoto in tako hitrost serije ne pojenja. To je serija, ki deluje kot nekaj, kar bo ostalo tu in bo zadeva, ki funkcionira na dolge proge."