Kaj bi se zgodilo, če bi za papeža izvolili mladega Američana?

Vatikan je razmeroma skrivnosten kraj, še bolj skrivnostne pa so papeške volitve, ki se dogajajo za zaprtimi vrati. In ker je papež zelo vpliven – ne le znotraj cerkve, temveč tudi v svetovni politiki, obstaja nekakšen konsenz, da bi izvolitev Američana na ta položaj pomenila preveliko koncentracijo moči v eni državi. V uspešni seriji Mladi papež, ki prihaja na POP TV, se zgodi prav to.

Prvi papež v katoliški cerkvi je bil Sveti Peter, ki je to postal pred 1994 leti. Od takrat se je zvrstilo že 266 papežev. In kaj bi se zgodilo, če bi bil eden od njih Američan? Prav o tem govori zgodba satirične drame Mladi papež (Young Pope). V nadaljevanki, ki nocoj prihaja na POP TV, prvega ameriškega papeža, 47-letnega Lennyja Belarda oziroma Pija XIII. iz New Yorka igra šarmantni Jude Law. Pij XIII. je zapletena, negotova in razklana osebnost. "Nimam grehov, ki bi jih moral izpovedati. Sem protislovje. Sem Bog," so besede, s katerimi mladi papež razkrije vso svojo kontroverznost.

Na vrhovni cerkveni položaj se povzpne po neuspehih drugih vodilnih kandidatov, saj je izbran kot kompromis. A izkaže se, da so cerkveni voditelji izbrali skrivnostno osebnost, polno protislovij. Ko Belardo začne svojo vladavino, se takoj začne trmasto upirati pravilom vatikanskega dvora in se raje kot na zbor svetovalcev zanaša na svojo zaupnico, sestro Mary iz ZDA, ki jo v seriji igra Diane Keaton. V enem od svojih prvih dejanj razglasi, da navadni ljudje niso vredni, da gledajo papežev obraz, zato se množici na Trgu svetega Petra prikaže zavit v temo. Nato se neposredno vključi v politične zadeve Vatikana in prevzame nadzor nad Svetim sedežem. Toda v 10 epizodah se postopoma razkriva tudi njegova temna skrivnost, ki pojasni njegovo skrajno konservativno držo in hkrati neskončno sočutje do šibkih in revnih. Serija Mladi papež je svetovno premiero prvih dveh delov doživela leta 2016 na 73. Filmskem festivalu v Benetkah. To je bilo prvič v zgodovini festivala, da je bila televizijska nadaljevanka del programa. In že ob premieri so se zvrstile pohvale, da je italijanski režiser Paolo Sorrentino naredil mojstrovino. Prvi del serije, ki je osvojila kritike in gledalce, si lahko ogledate že nocoj ob 22.40 na POP TV.

