Praznični program: kaj bomo gledali decembra?

V nedeljo, 19. decembra, ob 20. uri bo celotna Slovenija glasovala in izbrala najboljše talente letošnjega leta v Slovenija ima talent . Kdo jih je najbolj prepričal? Komu bodo podelili vstopnico med zvezde? Deset talentov bo v finalnem večeru Slovenija ima talent pokazalo svoje najboljše nastope in s tem poskušalo prepričati gledalce. Slava, naziv talent leta 2021 in seveda 50.000 evrov čakajo le na enega zmagovalca.

Ne glede na to, da lučke in zvezde prižigamo pred prazniki, VOYO zvezda gori vsak dan v letu in spremlja svoje uporabnike kjerkoli in kadarkoli. Božične zvezde so se z izbranimi vsebinami utrnile že v tem mesecu, saj je VOYO svojo filmsko knjižnico z 9.000 vsebinami dopolnil z izbranimi prazničnimi naslovi tudi za še tako zahtevne sladokusce in za okuse vseh družinskih članov. Med njimi najdemo romantične naslove, kot so Izpolnjena želja (Every Other Holiday), Dvanajst božičnih kužkov (12 Pups Of Christmas), Še en božični poljub (Christmas Kiss 2), Z ljubeznijo, Božiček (Love Always Santa), Snežna romanca (Snowmance), Prepovedana ljubezen (Spruces And The Pines) ter ostale.

Na zmagovalni poti smo lahko spremljali tudi podjetnike iz oddaje Štartaj, Slovenija . Za nas so zmagovalci vsi, ki so se uspeli uvrstiti v oddajo, a le eden bo domov odnesel naziv »Hit produkt leta«. Kdo bo to? Ne zamudite v nedeljo, 12. decembra, ob 18.05 na POP TV!

Kaj je vredno več od vsega denarja na svetu? Ljubezen! Zanjo se potegujejo kralji in kraljice podeželja v najbolj zaljubljeni oddaji, Ljubezen po domače . Jo je kdo našel? Komu se je skrila? Smo zanetili iskrice, ki so se razplamtele v ogenj? Seveda smo jih! A ne samo to, za vas imamo veliko presenečenje. 25. decembra ob 20.00 vas čaka pravo božično darilo.

Zvezde so tudi ostali letošnji udeleženci šovov, ki so se borili za največje nagrade letošnjega leta. Med njimi so tekmovalci Kmetije , ki po 70 epizodah zaključujejo svojo kmečko pustolovščino. V finalu bomo videli tri tekmovalce, a v areni je le en zmagovalec, ki bo osvojil 50.000 evrov. Finale Kmetije bo na sporedu v ponedeljek, 20. decembra, po zadnji epizodi prve sezone humoristične serije Sekirca v med , ob 21. uri. Najbolj neučakani si veliki finale lahko pogledajo že dan prej na VOYO. Tako Kmetija kot serija Sekirca v med bosta v tednu od 6. decembra na sporedu od ponedeljka do petka, od 20. ure dalje.

Kanal A bo v december vstopil športno, saj nas v prvem tednu od 7. do 9. decembra čakajo tri nogometne tekme – v torek in sredo UEFA Liga prvakov in v četrtek UEFA Konferenčna liga s slovensko Muro. Božični konec tedna boste lahko preživeli s profesorjem Robertom Langdonom – v petek, 24 decembra, ob 20. uri Da Vincijeva šifra (The Da Vinci Code) in v soboto, 25. decembra, Inferno (Inferno).

Novoletni vikend bomo na silvestrski večer ob 20. uri odprli adrenalinsko, z uspešnico Podli fantje ena in dve (Bad Boys). Za novo leto pa nas čakajo premiere. Prvega januarja ob 20. uri premiera filma Alfa (Alpha), sledi film Poročne priče (Few Best Men). Nedeljski večer pa bo v družbi Bumblebee (Bumblebee) in Poročne priče 2 (Few Less Men).

Risanke za najmlajše in otroke po duši!

Decembra se bodo otroci zbujali v družbi risank Maša in medved, Peter Pan, Kravica Liska in Grozni Gašper. Ob vikendih bomo imeli dve novi risanki: Mini mojstri ter Denis in Čekan: Brez zavor. Na praznični vikend bodo lahko otroci namakali piškote v mleko ob božičnih in zimskih risankah.

Po izteku Sekirce v med in Kmetije prihajata v ponedeljek, 20. decembra, v primetime od ponedeljka do petka nov hrvaški resničnostni šov Poroka na prvi pogled in nova hrvaška serija Dar mar.

Božični večer s pestro izbiro filmov

Na božični večer vam bodo delali družbo Denis, Pepelka in Brooke. Denis bo ob 20.00 kravžljal živce v filmu Božič Denisa pokore (Dennis the Menance Christmas), ob 21.40 bo na POP TV premiera filma Pepelkin božič (Cinderella Christmas), ob 23.35 pa se boste lahko potopili v Plavo laguno (Blue Lagoon).