Kaj bomo gledali jeseni?

Počasi se poslavljamo od poletja in visokih temperatur. Naš novi zvezdnik ni kar tako izbral zimskih športov. Tudi čebele, ki so nabrale med, v katerega lahko pade sekira, ga obožujejo. Kmetje so si letos sicer želeli še malo več dežja in tokrat bi res vsem prav prišel 'fačuzi'. Športniki so imeli nekaj tednov zasluženega počitka, šolarji pa si najbrž neskončno želijo, da se počitnice nikoli ne končajo. Seveda temperature dvigamo tudi mi. Z začetkom novih oddaj, novih sezon, novih vsebin, ki prihajajo na VOYO in vse naše priljubljene programe.

Prva bo padla Sekirca v med, ki kmalu premierno prihaja na POP TV! Družini Hribar se nasmehne sreča, ko zadene 55 milijonov evrov. Po začetnem vznemirjenju se porodi vprašanje, kako se bodo družinski člani spopadli s svetom bogatih. Majda bi novico najraje ohranila zase, Janko si že ogleduje nove avtomobile, medtem ko otroci Anja, Luka in Špela razmišljajo o svojih poslih, pridobivanju sledilcev na družbenih omrežjih in bolj lagodnem življenju. Tukaj so še sosednje Paulitschi, ki prav tako ne skrivajo svojih interesov, da bi kos pogače pridobili zase. Humorno vzdušje nove originalne serije barvajo zabavni liki, ki se jim vsak dan pripetijo novi zapleti in vznemirljive situacije.

icon-expand Sekirca v med FOTO: POP TV

Čaka nas prava štala, saj prihaja nova Kmetija. Pod budnim očesom voditeljice Natalije Bratkovič in mentorice Nade se bo v prekmursko kmetijo vselilo 16 tekmovalcev. Da bo dogajanje bolj zanimivo, bo zagotovo pripomoglo tudi to, da sta notri kar dva para. Njihovo rutino pa bodo kmalu zmotili štirje novi tekmovalci. A kakšna je njihova vloga in kdaj vstopajo v resničnostni šov, naj za zdaj ostane skrivnost.

icon-expand V prekmursko kmetijo se bo vselilo 16 tekmovalcev. FOTO: Ana Gregorič

Sledi težko pričakovana, 5. sezona najbolj zaljubljene oddaje v Sloveniji, Ljubezen po domače. Resda smo jo posneli že lani, a njihove zgodbe nikoli ne bodo zastarele in njihove ljubezni nikoli zbledele. Kje pa, njihove zgodbe bodo spremenile zgodovino. Vsaj zgodovino vseh udeležencev, ki so se borili za srca postavnih kmetic in kmetov. Se jih še spomnite? Tukaj je njihova predstavitev, kako so izbirali, kdo jih je prepričal in kdo razočaral. Zaradi koga so točili solze in kdo bo nova kraljica podeželja? Že to jesen na POP TV!

icon-expand Jeseni bomo spremljali že osmo sezono šova Slovenija ima talent. FOTO: POP TV

Če smo se pred leti spraševali, ali ima Slovenija še kaj talenta, smo v zadnji sezoni dokazali, da ga ima. Veliko! Že konec avgusta bomo v osrčju POP TV, v domačih studiih, snemali nove avdicijske oddaje in če si želite biti del občinstva, klik, saj je na voljo le še nekaj vstopnic, da v živo vidite žirante Ano, Marjetko, Branka in Lada, ki delijo talentsko pravico. Osmo sezono priljubljenega šova bosta vodila Peter Poles in Sašo Stare, ki bosta z vami vsako jesensko nedeljo. Prav tako Slovencem ne zmanjka talenta za posel. Za sveže ideje. Delo in vztrajnost. Za trajnost. Ki je rdeča nit letošnjih izdelkov, ki jih boste lahko v 6. sezoni spet spoznavali na POP TV. Voditeljica Maša Pavoković se vrača z novimi obrazi, premišljeno izdelanimi in trajnostno obarvanimi izdelki, ki jih bodo kmalu predstavili na prodajnih policah in v oddaji Štartaj, Slovenija!

icon-expand Maša Pavoković, voditeljica oddaje Štartaj, Slovenija! FOTO: POP TV

Poznamo ga po brkih. No, poznali smo ga po brkih. Divjega, neustrašnega Štajerca, ki je preskakoval bele strmine in osvajal prva mesta v smučarskem krosu. Edini Slovenec z nahrbtnikom na jedrski pogon. Nič več fant, temveč zrel mladenič z namazanim jezikom in ostrim nožem, ki bo obiskoval lokalne kuharje in kuharice goriške regije. Lokalne pridelovalce mleka, skute, sirov. Spoznaval njihovo zgodovino in tradicijo, vaške specialitete in jih skupaj z lokalnim chefom pripravil in postregel v svojem mobilnem tovornjaku. Filip Flisar se bo v Kuhinji na kolesih: Goriška pripeljal na POP TV. Še zmeraj tako zelo hiter in še zmeraj tako zelo simpatičen.

icon-expand Filip Flisar bo obiskoval lokalne kuharje in kuharice goriške regije. FOTO: POP TV

Športni duh in temperature se bodo še dvigovali, septembra se odbojkarji namreč vračajo na parket, kjer bodo branili srebrno medaljo s preteklega evropskega prvenstva. Je letos čas za zlato? Zanje bomo navijali v prenosih na Kanalu A. KINO, BRIO, OTO letos obeležujejo 10 let Že deset let programi KINO, BRIO in OTO dopolnjujejo pester izbor vsebin vseh žanrov, za vse okuse. KINO najbolj filmski s svojim pestrim izborom vsebin potuje od uspešnic Hollywooda, pa vse do zimzelenih klasik, ki poskrbijo tudi za najzahtevnejše filmske okuse. Vsak mesec gledalce posladkata premiera meseca in tematski sklop, povezan z aktualnim dogajanjem. BRIO, najstarejši med triperesno deteljico, velja tudi za najbolj zrelega. Z ohranjanjem svoje živahne zapeljivosti najnežnejši spol prav tam najde priljubljene serije z ogledom na mah, medtem ko ob koncih tedna preseneča z romantičnimi filmi v družbi priznanih zvezdniških zasedb. Neskončno razigran OTO velja za enega izmed najbolj priljubljenih otroških sinhroniziranih programov z izbranimi risankami za vse generacije. Poleg priljubljenih risanih junakov v tem mesecu OTO premierno predstavlja slovensko oddajo Vsevedi, v kateri bodo nastopili prav otroci. Tako bodo prav oni odgovarjali na najbolj pogosta vprašanja in razložili svoj pogled na svet, življenje, družino in naravo. S koncem poletja se na POP TV v svoj ustaljeni termin vrača oddaja Preverjeno. Informativno-magazinska oddaja se že dve desetletji dotika zgodb, ki zadevajo naš vsakdan in osvetljuje resnico z več zornih kotov. Že v prvi oddaji se bo ekipa dotaknila aktualnega vprašanja, kako blizu smo učinkovitemu zdravilu za covid-19 in kako dobro smo pripravljeni na novo šolsko leto.

icon-expand S koncem poletja se na POP TV v svoj ustaljeni termin vrača oddaja Preverjeno. FOTO: Urša Premik

VOYO, zmagovalec letošnjega poletja Če so se učenci vse poletje zabavali in uživali počitnice, je 18 izbranih učiteljev uživalo v snemalnem studiu, kjer so odpredavali in posneli celoten šolski program devetletke. VOYO bogatimo z več kot 1200 video vsebinami, ki predstavljajo celoten osnovnošolski kurikulum, ki bo staršem in otrokom na voljo v obliki spletne učilnice. Na voljo jim bodo video vsebine vseh predmetov iz vseh razredov. Poimenovali smo ga 5ka. To bo spletna učilnica, kamor bodo lahko vstopali vsi. Kjer koli in kadar koli. Predvsem takrat, ko bodo želeli poglobiti, osvežiti svoje znanje. Ali pa samo še enkrat slišati, kje se postavljajo vejice, kaj je ušpiči Ludvik XIV. in kako že poteka fotosinteza. Preprosto, dostopno, razumljivo in logično. Kot je logično, da prvi sezoni izjemno priljubljene serije Ja, Chef! sledi nova sezona, ki si jo boste na VOYO lahko ogledali že to jesen. Prva sezona je imela več kot 800.000 ogledov, zato vsi skupaj težko čakamo nove dele v chefovi kuhinji in nove potegavščine nabritih kuharjev.

icon-expand Prihaja tudi nova originalna serija Za hribom. FOTO: VOYO