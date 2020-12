Kaj bomo gledali med božičnimi prazniki in za novo leto?

Na božični večer ob 21.50 se bomo na POP TV v filmski premieri Pisma matere Tereze (Letters from Mother Teresa) spomnili na Nobelovo nagrajenko za mir, mater Terezo . Biografska drama opisuje njeno življenje, delo in ovire, s katerimi se je srečevala, skozi pisma, ki jih je pisala svojemu dolgoletnemu prijatelju in duhovnemu voditelju, očetu Celestu van Exemu , v obdobju skoraj 50 let.

V petek, 25. 12., si ob 20. uri oglejte film Instant družina (Instant Family ), v katerem si bosta Mark Wahlberg in Rose Bryne v vlogi Peta in Ellise čez noč ustvarila družino, saj bosta posvojila kar tri otroke in se bolj ali manj uspešno spoprijela z izzivi starševstva.

Na silvestrski večer boste lahko plesali in prepevali v družbi največje dalmatinske dive Severine ! Lanski zagrebški koncert se je odvijal na odru v obliki diamanta. Izmenjujejo se različne predstave, ki ustvarjajo 'magično pravljico za vso družino' - mešanico kabareta, futurističega spektakla, dalmatinskega vzdušja in iluzionizma. Publika je uživala v njenih največjih uspešnicah in do konca spektakla pela z njo v en glas.

Novoletni teden pa bo čas, da si nadenemo čarovniško ogrinjalo in uživamo v filmski različici ene najbolje prodajanih knjig na svetu, sage o Harryju Potterju. Od ponedeljka, 28. decembra, ko bo na programu prvi del, Harry Potter in kamen modrosti , do silvestrskega večera, ko bomo s čarovniškim junakom vstopili v novo leto, bomo predvajali pet filmskih delov.

Božični prazniki bodo pustolovski s franšizo Indiana Jones. Harrison Ford se bo na božični večer na avanturo podal v Lovu na izgubljeni zaklad , sledil bo Indiana Jones in tempelj smrti , naslednji večer pa Indiana Jones v zadnjem križarskem pohodu in kraljestvu kristalne lobanje . Ker je božič družinski praznik, bodo ves dan na sporedu družinski božični filmi; od nagajivega Denisa Pokore do Bitke za božič.

Ali niso dnevi, ko srkaš vroč čaj pod toplo odejo, najlepši? Na programu BRIO vam jih bomo še polepšali s serijami. Premierno na televizijo prihajata šesta sezona serije Slepa pega (Blindspot) in osma sezona serije Nepremagljivi dvojec (Suits) , ki je med zvezde ponesla igralko Meghan Markle , zdaj znano kot ženo princa Harryja . Konec tedna nas bodo na mah zabavali Will in Grace, Pogumni (Brave) in Prevara (Deception).

Razigrano pa bo na otroškem programu OTO, kjer je za najmlajše na voljo nova sezona navihanega mačka Govoreči Tom (Talking Tom and Friends) , pa tudi risanke Tri mucke , ki imajo na družbenih kanalih za vas vsak teden pripravljeno tudi nagradno igro. V praznične barve se bo obarvala risanka Maša in medved, od 24. decembra pa bodo najmlajši na programu OTO pred spanjem lahko gledali praznično obarvane animirane filme. Tako jih bo na predbožični večer obiskal Jelenček Niko , na božični dan bodo na televizijskih zaslonih vsi junaki otroških src v animiranem filmu Pet junakov, naslednji dan pa divja Purana na begu . V nedeljo, 27. decembra, bo vsa družina pela moderne glasbene uspešnice v enem najboljših animiranih muzikalov Zapoj. V zadnjem tednu leta 2020 otroke čakajo še pustolovski animirani film Kako izuriti svojega zmaja , mistične pošasti Troli, zasanjani polžek Turbo in na prednovoletni večer Spuži na suhem.

Uredništvo VOYO je pripravilo izbor pravih filmskih poslastic, družinskih, slovenskih in božičnih uspešnic. Privoščite si jih kjerkoli in kadarkoli na vseh napravah v družini. Naročnice in naročniki Voya se lahko v toplih nogavicah in ob najbolj okusnem toplem napitku prepustijo zvezdnemu prahu uspešnic z zvezdniškimi zasedbami, ki v svojih imenih in vsebinah nosijo praznični pridih.

Tako v prvem družinskem sklopu kraljujejo filmi Snežna avantura (Journey home) z Goranom Višnjićem v glavni vlogi, vsi trije deli uspešnice Ljubezen na drsalkah (The Cutting Edge) ter vselej kultno zabavna Asterix in Obelix v Britaniji. Med slovenskimi uspešnicami na Voyu izstopajo najbolj priljubljene Pr'Hostar, Petelinji zajtrkterPosledice, ki med kritiki velja za enega boljših slovenskih filmov in je bil leta 2018 eden najbolje sprejetih na Festivalu slovenskega filma. Poslastica so zagotovo nepogrešljivi božični filmi, ki bodo poskrbeli za čisto pravo praznično vzdušje. Med njimi izstopajo romantične uspešnice Najboljša božična zabava (Best Christmas Party Ever).Romantični komediji se pridružujejo še Ljubezen z radijskih valov (Christmas Mix), Devet življenj božiča (The Nine Lives of Christmas), Dvanajst dni do božiča (The Twelfth Day of Christmas) ter drugi praznični filmi, ki ne bodo pustili ravnodušnega prav nikogar.

Ljubiteljioriginalnih vsebin na Voyu si bodo lahko poslastico, premiero drugo sezone Lajf je tekma, privoščili že 18. decembra. Se še spomnite prikupno zmedenega Bojana? Voranc Boh bo v glavni vlogi znova postavljen pred številčne življenjske izzive, ki jih bosta spremljala komentatorja Erik in Miran, Anže Zevnik in Luka Cimprič. In kaj prinaša druga sezona po neslavnem razpadu dvojice Bojan in Ema (Gaja Filač)? Glavnim junakom se bodo v drugi sezoni pridružila še zveneča imena, ki bodo poskrbela za dodatno dozo zabave – med njimi so Ula Furlan, Tilen Artač, Jonas Žnidaršič, Beti Strgar, Vida Cvar, Tines Špikin drugi.