Kaj bomo gledali v prvih dneh leta 2026?

Ljubljana, 01. 01. 2026 08.00 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
E.M.
Romantična klasika Beležnica z Ryanom Goslingom in Rachel McAdams.

Od romantike do akcije, vse to vas na POP TV čaka v prvih dneh novega leta. Preverite, v katerih vsebinah boste lahko uživali med nabiranjem moči za prvi delovni teden leta 2026.

Na prvi dan novega leta si boste lahko ob 20. uri na POP TV ogledali film Očetovstvo s Kevinom Hartom v glavni vlogi. Ob 22. uri mu bo sledil film Spet doma, v katerem je v čevlje protagonistke stopila oskarjevka Reese Witherspoon.

FOTO: Profimedia

Drugi januar bo na POP TV ob 20. uri minil v znamenju filma Georgijina pravila z zvezdniško zasedbo, ki jo med drugim sestavljajo Lindsay Lohan, Jane Fonda in Felicity Huffman. Ob 22. uri mu bo sledila romantična komedija o odraščanju z naslovom Iskanje tebe.

V prvi soboti novega leta nas bosta ob 20. uri na POP TV zabavala Will Smith in Martin Lawrence v filmu Podli fantje za vedno, sledila mu bo romantična komedija To so 40. Kaj pa v nedeljo, 4. januarja? Ob 20. uri bo na POP TV na sporedu film Moj lažni mož, ob 22. uri pa mu bo sledila romantična klasika Beležnica z Ryanom Goslingom in Rachel McAdams.

pop tv filmi januar novo leto spored

