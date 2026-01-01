Kaj bomo gledali v prvih dneh leta 2026?

Na prvi dan novega leta si boste lahko ob 20. uri na POP TV ogledali film Očetovstvo s Kevinom Hartom v glavni vlogi. Ob 22. uri mu bo sledil film Spet doma , v katerem je v čevlje protagonistke stopila oskarjevka Reese Witherspoon .

Drugi januar bo na POP TV ob 20. uri minil v znamenju filma Georgijina pravila z zvezdniško zasedbo, ki jo med drugim sestavljajo Lindsay Lohan, Jane Fonda in Felicity Huffman. Ob 22. uri mu bo sledila romantična komedija o odraščanju z naslovom Iskanje tebe.

V prvi soboti novega leta nas bosta ob 20. uri na POP TV zabavala Will Smith in Martin Lawrence v filmu Podli fantje za vedno, sledila mu bo romantična komedija To so 40. Kaj pa v nedeljo, 4. januarja? Ob 20. uri bo na POP TV na sporedu film Moj lažni mož, ob 22. uri pa mu bo sledila romantična klasika Beležnica z Ryanom Goslingom in Rachel McAdams.