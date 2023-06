Kaj bomo poleti gledali na televiziji?

Dve kuharski tekmovanji pomladne produkcije, Mali Šef Slovenija in MasterChef Slovenija, sta pridobili trajnostni Albert certifikat za zeleno filmsko produkcijo. Ta dosežek je dokaz naše stalne predanosti izvajanju zelenih smernic pri ustvarjanju televizijskih vsebin in zavezanosti k zmanjšanju ogljičnega odtisa, ki ga povzroča televizijska produkcija.

Med seboj so se za 50.000 EUR pomerili tekmovalci v kuhinji MasterChef Slovenija. V povprečju je oddaja dosegla 13 % rating oziroma 46 % gledalcev, ki so takrat spremljali televizijske vsebine. V Super paru so tekmovali pari, ki so pred TV v povprečju zvabili 8,8 % gledalcev, kar predstavlja 34 % gledalcev, ki so spremljali TV-vsebine. Delovna akcija je v povprečju dosegla več kot 10 % rating, oziroma 40 % aktivnih gledalcev, starih od 18 do 54 let.*

Ne bomo počivali na uspehih spomladanskih oddaj, ki so dosegale odlično gledanost. Na POP TV je bila vrhunsko gledana finalna nogometna tekma UEFA Lige prvakov. Spremljalo jo je kar 12 % gledalk in gledalcev, kar predstavlja 52 % gledalcev, ki so takrat gledali televizijske vsebine.*

V juliju prihajata dve premieri – Aquaman (Aquaman) in Zlati plavalci (Swimming for Gold). S premierami bo bogat tudi avgust, ogledali si boste lahko filme Varuj mi ženo (Hitman's wife Bodyguard), Godzila2: kralj pošasti (Godzilla: King of the Monsters), Vse moje pošasti (All my Life) in Oropaj bogataša (Tower Heist).

Ob sobotah ob 18.00 boste lahko spremljali srbsko dokumentarno serijo Jovanka Broz in tajne službe (Jovanka Broz i tajne službe). Ob nedeljah ob 17.10 boste lahko uživali ob Najlepših kotičkih Hrvaške (Coolturisti 1), sledili bodo kulinarični presežki z Zdravo, Tereza! In lepote Slovenije v oddaji Zelena dežela.

KANAL A, šport in filmi od ponedeljka do nedelje

Ob ponedeljkih bomo gledali krimi zgodbe, vsak torek bo namenjen akcijskim komedijam, četrtki pa moškim akcijam. Čez vikend se bodo odvrteli trije filmi posameznih zvezdnikov: Willa Smitha, Brada Pitta, Mela Gibsona, Samuela L. Jacksona, Jackiea Chana, Matta Damona, Brucea Willisa, Angeline Jolie, Toma Crusia ...

Skoraj do konca leta nas bo še razveseljevala karavana MotoGP, prvak bo na zmagovalne stopničke stopil na končni dirki sezone, ki bo konec novembra v španski Valencii. Dirko MotoGP lahko še naprej spremljate na Kanalu A in VOYO. Število gledalcev dirk Moto GP vztrajno raste, saj je rating v primerjavi z lani zrasel za 16 %.

Avgusta nas čaka še ena pomembna UEFA tekma, za naziv UEFA Super pokal se bosta 16. avgusta ob 20.30 na Kanalu A udarili moštvi Manchester City in Sevilla.

In ne pozabite, naslednje leto bomo znova spremljali napete nogometne obračune. Medijska hiša PRO PLUS je namreč znova pridobila medijske pravice za predvajanje najprestižnejšega klubskega nogometnega tekmovanja, UEFA Lige prvakov, za obdobje 2024–2027. Z novo pogodbo si je PRO PLUS zagotovil predvajanje najzanimivejših tekem, ki jih bomo ekskluzivno prenašali na Kanalu A ob torkih in sredah, vključno s finalom UEFA Lige prvakov in UEFA Superpokalom.

KINO

Tudi na Kino se bodo ob petkih ob 20.00 vrtele premiere filmov: Konec tedna (Le Week – End), Avanturisti (Adventures), Postaja Fruitvale (Fruitvale station) in Prevajalci (Les Traducteurs).

BRIO

Na BRIO spremljajte vrhunske kuharje iz 6. sezone MasterChef Avstralije!

Na OTO se zabavamo

S prihodom počitnic se otroci že nestrpno pripravljajo na nepozabno poletno dogodivščino na njihovem najljubšem programu OTO. In letos jim OTO prinaša prav posebno presenečenje! Poleg številnih priljubljenih vsebin se je OTO v juniju prelevil v osveženo podobo, ki bo vsem družinskim članom pričarala še več zabave in smeha. Pripravili smo širok izbor priljubljenih vsebin, med njimi si lahko na OTO že ogledate Prigode kapitana Gatnika in brezčasno klasiko Smrkce.

OTO bo obogaten tudi z animiranimi filmi, saj si jih bodo med počitnicami lahko ogledali ob petkih, sobotah in nedeljah, ob 19.30, med najbolj zaželenimi naslovi so Despicable Me, Kung Fu Panda in Hotel Transylvania 3.

Na VOYO v živo!

VOYO je tik pred začetkom poletja predstavil še eno novost. Uporabniki in uporabnice VOYO lahko od 1. junija v živo spremljajo tudi televizijske programe POP TV, Kanal A, BRIO, KINO in OTO, ki so uporabnikom in uporabnicam VOYO na voljo kjerkoli in kadarkoli znotraj Evropske unije. Na plaži, v avtomobilu ali na letališču, filmske premiere ali najljubše serije, so z vami na vsakem koraku.

*Vir: AGB Nielsen Media Research, ciljna skupina 18–54 let, gledanost TV-vsebin v živo in z zamikom (1. 1. 2022–18. 6. 2023)