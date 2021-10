Kaj bomo ta mesec gledali na naših televizijskih programih?

Slovenska beseda "krompir" ima več pomenov. Te dni pa najbrž največ pomeni otrokom, saj prihajajo krompirjeve počitnice in čas, ko se bo šolska torba vsaj za en teden preselila v kot sobe. Za nas na PRO PLUS so krompirjeve počitnice tisto obdobje, ko se dramaturški loki naših oddaj vzpenjajo in vsi držimo pesti, da bi naši udeleženci šovov in oddaj imeli – krompir. Da bi zmagali. Da bi se zaljubili. Da bi prižgali svojo zvezdo.

POP TV Na POP TV smo zmeraj za ljubezen. Za srečo, trenutke in občutke. Zato lahko vso jesen od ponedeljka do petka ob 21.00 spremljate trenutke na Kmetiji. Trenutke, ki spreminjajo in usmerjajo tok dogodkov in čustev, ki se razvijajo med prebivalci in med gledalci Kmetije. Ljubezni na vasi pa je namenjena sobota. Kaj je lepšega od preživljanja vikenda s svojimi ljubimi in večera v družbi kraljev in kraljic podeželja, ki med njivami in pašniki iščejo ljubezen svojega življenja? Filip Flisar s svojo Kuhinjo na kolesih po Goriški išče najboljše lokalne zgodbe in najboljše lokalne jedi. Ob 18.20 na POP TV.

Nedelja je dan, ko častimo srečo. Takoj po nedeljskem kosilu pa s povsem drugega zornega kota spoznavamo priljubljene obraze medijskega sveta. Gosti jih Uroš Slak v novi pogovorni oddaji Ena na Ena. Srečo pa častijo mladi podjetniki iz oddaje Štartaj, Slovenija!, saj se jim je nasmehnila sama boginja sreče, Fortuna, ko so bili sprejeti v najbolj podjetniško oddajo, ki jih je pospremila v domove gledalcev in na prodajne police, do kupcev, ki bodo izmed vseh osmih podjetniških skupin izbrali eno srečnico. Ta bo prejela naziv "hit produkt leta". V nedeljo ob 18.05 na POP TV. V večernih urah, ko se družina zbere na kavču s kokicami in vročo čokolado, pa je čas za največjo televizijsko zabavo, saj je oder Slovenija ima talent odprt za vse talente. Medtem lahko še zmeraj spremljamo prigode junakov originalne slovenske serije Sekirca v med. Denar res ne more osrečiti vsakogar, lahko pa kakšno stvar poenostavi, razen če jo še bolj zakomplicira. Spremljajte, kako se bodo družinski odnosi naših junakov postopoma spreminjali, ko bodo ti postavljeni pred nove preizkušnje. Med krompirjevimi počitnicami bodo lahko otroci zjutraj spremljali Zebro Zigby in Govorečega Toma: Superjunaki. Premierno bomo predvajali tudi filma Lažna prijateljica (v soboto, 23. 10., ob 21.35) in špansko-ameriški film Gernika (v nedeljo, 24. 10., ob 22.20). KANAL A Kdo bo imel krompir na dirki motoGP za VN Emilije - Romanje, ki bo na sporedu prvi počitniški konec tedna, izvemo 24. oktobra. Tudi med počitnicami bodo za sveže in verodostojne informacije skrbeli v oddaji Svet, ki v svojem terminu ostaja najbolj gledana informativna oddaja. Po njej se ob 19.20 s tretjo sezono nadaljuje nagrajena serija Dobrodošli v Schitt's Creek in večerni filmi – 47 metrov globoko, Robin Hood: Možje v pajkicah, Brodolom, Prepovedano kraljestvo, Gospodar prstanov: Kraljeva vrnitev, Čudežna ženska in Besno maščevanje.

Na KINO, BRIO, OTO priljubljeni junaki in premiere Priljubljeni filmi, serije, šovi in pester otroški program že deset let pred televizijske zaslone privabljajo zveste gledalce programov KINO, BRIO in OTO. KINO bo filmskim navdušencem tudi med počitnicami ponudil pobeg v domišljijske svetove skupaj z nepozabnimi zvezdniškimi zasedbami in tematskimi vikendi. Tako bosta sobota, 16., in nedelja, 17. oktober, rezervirani za Transformerje (Transformers), ki prihajajo ob 20. uri . Ste vedeli, da je igralka Megan Fox prav za vlogo Mikaele Banes morala pridobiti deset kilogramov mišic, da je bila kos vsem akcijskim prizorom? Vikend med 23. in 24. oktobrom bo rezerviran za znanega superheroja Batmana, medtem ko bo teden med 25. in 29. oktobrom rezerviran za filmske naslove, v katerih blesti Ben Stiller. Med 30. in 31. oktobrom sledi vikend grozljivk in čarovnic za vse, ki bodo na svojih vrtovih, dvoriščih in terasah že izklesali buče.

BRIO v oktobru zaznamujejo številne premiere priljubljenih serij, med njimi pa najdemo premierno 21. sezono šova Ameriški supermodel (America's Next Top Model XXI.), sledi serija Hudson & Rex (Hudson & Rex I.), ki si jo bodo lahko gledalke in gledalci na BRIO ogledali prvič, ter zaključek tretje sezone serije Strelec (Shooter). Konci tedna bodo v znamenju originalne slovenske serije Truplo ter filmov za vse romantične duše in vse, ki po napornih tednih v svojih srcih najdejo prostor za večne ljubezenske zgodbe. OTO se bo s pričetkom krompirjevih počitnic odel v barve animiranih filmov. 23. oktobra začne počitnice z animirano risanko Račka, račka, gos (Duck, Duck, Goose) in nadaljuje s pestrim izborom ostalih risank z junaki, v družbi katerih ne bo dolgčas. 31. oktobra pa ob noči čarovnic sledijo tematske risanke v družbi prestrašenih muck, pogumnih duhov, skrivnostnih noči, grozljivk in govorečega Toma. Majhni in veliki mojstri se bodo razveselili poučne in zabavne prve sezone oddaje Mojstri (Fixies I.), v kateri bodo spoznavali, kdo so skrivnostneži, ki z lahkoto popravijo stvari, ko se te pokvarijo. VOYO, vsak teden nekaj novega 14. oktobra bo na VOYO zadišalo po novi sezoni težko pričakovane serije Ja, Chef!. Celotna ekipa restavracije Chateau de Philippe se bo znova spopadla z muhami chefa, sodelavcev in gostov. Prva sezona je do danes zabeležila več kot 1.000.000 ogledov, saj si jo je ogledalo skoraj 80 % uporabnikov storitve VOYO. Kmalu po razvajanju brbončic, zažganih ponvah in izbranih sestavinah prihajajo simpatični Dolenjci, ki v novi originalni seriji Za hribom krijejo hrbet vaškemu županu, ki se raje kot v pisarni zadržuje v svoji kadi in večino časa preživi na ribolovu. Ob vaških prigodah se krešejo ljubezenske iskrice, za pultom priljubljenega vaškega lokala pa trači nikoli ne pojenjajo. Tudi ob prihajajoči noči čarovnic uporabnice in uporabnike platforme VOYO čakajo strašljivi filmi, med katerimi lahko izberejo tistega po njihovem okusu.

