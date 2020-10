Kaj bomo v času krompirjevih počitnic gledali po televiziji?

POP TV

Na POP TV lahko med 7.00 in 8.00 spremljajo najbolj ljubke in najbolj živalske risanke, to so Luna Petunija, Robocar Poli, Maša in medved, najbolj sveža, 3. sezona, Zebra Zigbi, Super krila, Govoreči Tom in prijatelji ter Male opice Mončiči.

Popoldneve lahko vsaj preko TV preživljate z Betty v New Yorku, če tega že v živo ne morete. Zvečer vam priporočamo sprehod čez Najine mostove in zabavno Šverc komerc preskakovanje meja. V četrtek ne zamudite odličnih kuharskih dvobojev v MasterChef Slovenija, v petek in soboto vas bomo razvajali s filmoma Njeni tastariin premiernim predvajanjem filma Odločilni glas.

Naš odločilni glas gre tudi tokrat seriji Ljubezen po domače.

Kot se sam piše scenarij življenja Melanije Trump. Ne zamudite evropske premiere francoske dokumentarne oddaje Kdo je Melanija Trump? Kakšna je resnica in kdo pravzaprav je Melanija? Spletkarka, ki se ne znajde v središču pozornosti? Ali simbol vrnitve moralnim vrednotam? V nedeljo, 1. 11. ob 17:40 na POP TV!