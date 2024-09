Kaj imata skupnega igralca Chris Hemsworth in Rok Kunaver?

Na projekcijo animirane akcijske pustolovščine, ki razkriva zgodbo o izvoru na Kibertronu, so prišli tudi igralci, ki so glavnim animiranim likom posodili svoje glasove – Rok Kunaver, Matevž Müller, Eva Godina, Žiga in Marjan Bunič ter režiser sinhronizacije Jernej Kuntner. Rok je glas posodil enakemu liku kot svetovno znani igralec Chris Hemsworth."To je super vloga in odlična primerjava. Jaz upam, da začnemo v Sloveniji snemati toliko filmov s takšnimi vlogami kot v Ameriki, pa z veseljem odigram še kakšnega Thora ali kateri drug Chrisov lik," je povedal Rok Kunaver.