Kaj imata skupnega kvantna fizika in ljubezen? Gimnazijci imajo odgovor

Kaj se zgodi, ko trčita kvantna fizika in ljubezen? Morda nastane enačba, ki je ni mogoče rešiti z običajnimi formulami. Ali pa film, ki nas spomni, da v življenju ne moremo imeti vsega pod nadzorom. Dijakinje in dijaki Gimnazije Poljane so se v kratkem filmu Med dvema svetovoma lovili odgovore na prav ta vprašanja. V središče zgodbe so postavili negotovost, človeške odnose in iskanje ravnovesja med razumom in čustvi. Film, ki je nastajal leto dni pod mentorstvom profesorja fizike Boruta Grošičarja, je premiero doživel v Slovenski kinoteki v Ljubljani pred polno dvorano.

icon-chevron-right 1 5 icon-chevron-right Na premieri filma Med dvema svetovoma. David Hrup Mauser

Na premieri filma Med dvema svetovoma. David Hrup Mauser

Na premieri filma Med dvema svetovoma. David Hrup Mauser

Na premieri filma Med dvema svetovoma. David Hrup Mauser

Na premieri filma Med dvema svetovoma. David Hrup Mauser









Ko fizika postane prispodoba za življenje

Zamisel za film se je Grošičarju porodila že pred desetimi leti. Navdih je našel v prizoru iz televizijske serije Genius, posvečene življenju Alberta Einsteina, v kateri nastopa tudi fizik Werner Heisenberg, eden najpomembnejših predstavnikov kvantne fizike. Heisenberg v prizoru ameriškemu agentu med zasliševanjem izreče misel: "Bolj ko me skušate natančno izmeriti, manj natančno boste poznali moj položaj." Stavek je Grošičarja spodbudil k razmisleku o Heisenbergovem načelu nedoločenosti in njegovi povezavi z vsakdanjim življenjem. V kvantni fiziki namreč velja, da lege in gibalne količine delca ne moremo hkrati določiti s poljubno natančnostjo. Kaj pa, če podobno velja tudi za človeka? Bolj ko si prizadevamo nekoga popolnoma razumeti, opredeliti ali nadzorovati, bolj nam lahko uhaja tisto, kar ga zares določa. Iz vzporednic je nastal osnutek scenarija, ki so ga dijaki na rednih tedenskih srečanjih filmskega krožka postopoma razvijali, dopolnjevali in pilili. Zamisel je tako prerasla v filmsko zgodbo, ki raziskuje prostor med dvema svetovoma – med razumom in čustvi, gotovostjo in negotovostjo ter željo po nadzoru in potrebo po zaupanju.

icon-chevron-right 1 5 icon-chevron-right Na premieri filma Med dvema svetovoma. David Hrup Mauser

Na premieri filma Med dvema svetovoma. David Hrup Mauser

Na premieri filma Med dvema svetovoma. David Hrup Mauser

Na premieri filma Med dvema svetovoma. David Hrup Mauser

Na premieri filma Med dvema svetovoma. David Hrup Mauser







