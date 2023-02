Kaj je najbolj pogosto vprašanje o seriji, ki sta ga dobila Tina in Jure?

Serija Gospod profesor je s prvo sezono navdušila in po 10 delih so oboževalci želeli nadaljevanje zgodbe. Celo leto so morali čakati, da so končno prišli do novih epizod in nadaljevanja ljubezenske zgodbe med profesorjem Samom in profesorico Klavdijo. In s katerim vprašanjem sta se glavna protagonista med sezonama največkrat srečala?

icon-expand Predpremiera druge sezone serije Gospod profesor FOTO: Luka Kotnik

"A pride Klavdija nazaj? Kaj se zgodi, to je bilo najbolj pogosto vprašanje," je povedala Tina Vrbnjak, ki v seriji igra profesorico Klavdijo. Jure Henigman pa je povedal, da z vprašanji oboževalcev serije niti ni imel "težav". Pri njem se je zataknilo že samo, ko so ga zagledali. Pravi, da so bili tako navdušeni, da so ga samo poklicali kot gospoda profesorja in navdušeno strmeli vanj, kar je Tino presenetilo: "Aja, ti nisi dobival vprašanj, kaj se bo zgodilo, kdaj bo nova sezona?" Na kar je v smehu Jure odgovoril: "Ja, ti si očitno bolj verodostojna!"

Čeprav sta izjemno vesela, da so gledalci tako navdušeni nad serijo, njuno igro in predvsem nad kemijo med Samom in Klavdijo, sta izjemno počaščena, da so kakovost serije opazili tudi njuni igralski kolegi. "Potrditev, da smo na pravi poti, je tudi to, da od starejših igralskih kolegov dobivam pozitivne odzive. To je res lepo slišati," je povedal Jure. Prav to pa je na predpremieri potrdil tudi Gojmir Lešnjak - Gojc, ki je povedal, da serije ni mogel prehvaliti Boris Cavazza.

V času snemanja tako prve kot druge sezone sta Tina in Jure, glavna lika serije, velikokrat delovala kot mentorja mlajšim igralskim kolegom. A Tina je skromno povedala, da se ji ne zdi, da sta bila mentorja kot taka, priznala pa je, da se je med njimi ustvarila lepa sinergija: "Izbrani so bili noro talentirani igralci, v bistvu profesionalci. Ko smo delali, sem jih lahko samo občudovala. Ne spomnim se, da bi zelo svetovala in mentorirala, smo pa lepo sodelovali. Bili smo sodelavci in sodelavci si pomagajo. Res je bil užitek delati z njimi in izmenjava mnenj je bila nenehna." Jure Henigman pa je prav tako kot Tina z nasmeškom na obrazu povedal, da je kljub napornemu urniku na snemanju izjemno užival: "Ni bilo treba mentorirati, 'ta mali' so že prav 'ta velki'. Se mi zdi, da ko sva bila midva s Tino tam cele dneve, so nama oni prinesli nov val energije."