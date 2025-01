Le še nekaj dni nas loči do prve velike podelitve filmskih in televizijskih nagrad. Sezono podelitev bodo, tako kot vedno, odprli zlati globusi, in sicer že 82. podelitev kipcev, s katerimi nagradijo najboljše filmske in televizijske projekte. Tukaj je vse, kar je znanega o svečanem večeru.

Splošne informacije 82. podelitev zlatih globusov se bo odvila 5. januarja v luksuznem hotelu Beverly Hilton v Los Angelesu, kar pomeni, da bomo v Sloveniji razplet pospremili v ponedeljek, 6. januarja, v jutranjih urah. Prireditev bo povezovala komedijantka Nikki Glaser, ki navdih za svoj humor črpa pri svojih predhodnikih Tini Fey, Amy Poehler in Rickyju Gervaisu – vsi trije so znani po tem, da so se med vodenjem prireditve pošteno pošalili na račun zvezdniških kolegov.

Kaj lahko pričakujemo od 82. podelitve zlatih globusov? FOTO: Profimedia icon-expand

Nominiranci Tudi letos se bodo za kipce borila znana imena. Z 10 nominacijami vodi muzikal Emilia Perez, ki govori o mehiškem mamilarskem kralju, ki spremeni spol, med obetavnimi filmi pa so še drame The Brutalist, ki govori o madžarskem arhitektu, ki si skuša zgraditi novo življenje v Združenih državah Amerike po drugi svetovni vojni, in Konklave, katerega zgodba govori o skupini kardinalov, ki se zberejo, da izvolijo novega papeža. Več nominacij se je razveselila tudi filmska različica broadwayske predstave Žlehtnoba. Med televizijskimi kategorijami vodi serija The Bear. Za kipec se bodo med drugim borila imena, kot so Angelina Jolie, Cynthia Erivo, Ariana Grande, Hugh Grant, Selena Gomez, Zoe Saldaña, Timothee Chalamet, Sebastian Stan, Demi Moore, Pamela Anderson in Glen Powell. Številni od njih bodo tudi podelili kakšnega od kipcev. Celoten seznam si lahko ogledate TUKAJ.

Prireditev bo povezovala komedijantka Nikki Glaser. FOTO: Profimedia icon-expand