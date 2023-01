Kaj nas na filmskih platnih čaka letos?

Poznate rek, da v kinu nisi nikoli sam? Omogoča nam namreč, da se potopimo v nešteto ustvarjenih svetov, zato se včasih težko odločimo, kaj bi šli gledat. Da vam pri tem pomagamo, smo pripravili pregled filmskih favoritov za leto 2023. Še pokovka in ste pripravljeni! Poznavalci pravijo, da bo letošnja bera filmov obilna. Začnimo z Obeliksom in Asteriksom, ki bosta izkusila meč in moč zvezdniškega nogometaša Zlatana Ibrahimoviča. Navdušil bo tudi Vroči Mike, v katerem naj bi se Channing Tatum menda še zadnjič slačil, zadnje pa še ni rekel niti Indiana Jones oziroma Harrison Ford.