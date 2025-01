Kaj nas v letošnjem letu čaka na filmskih platnih po Sloveniji?

Tudi družine z otroki bodo letos prišle na svoj račun. "Letos bo na voljo ogromno animacije. Že pomladi prihaja Sneguljčica, potem prihajata še Lily in žverca," je zaupala in dodala, da bo svoj film letos dobila tudi priljubljena računalniška igrica Minecraft.

Žanr pop glasbe pa je na glavo obrnil Michael Jackson , ki svoj film dobiva letos jeseni. "Na filmskem platnu ga bo zaigral njegov nečak Jaafar Jackson . Prvi posnetki so videti fantastično in mislim, da se je v tej vlogi resnično izkazal," je povedala Slavica Karan iz Karantanije Cinemas.

Kino je tudi za stiskanje in romantiko. Že prihodnji mesec se bo z velikim finalom in četrtim poglavjem poslovila legendarna Bridget Jones , ki bo Nora na fanta . "Bridget je sedaj samska vdova, mama dveh otrok, ki poskuša svoje življenje spet postaviti v prave tirnice, novega partnerja pa si išče kar preko aplikacije za zmenke. Tudi v tem filmu upraviči naziv romantične komične junakinje vseh časov," je razkrila Slavica Karan.

Kaj pa bo kino ponudil vsem ljubiteljem akcijskih spektaklov? "Maja prihaja osmo poglavje najbolj znane franšize Misija nemogoče. Tom Cruise se ne da in bo znova nastopil kot neustrašni in iznajdljivi Ethan Hunt," je še povedala sogovornica.

Ne da pa se tudi Brad Pitt, glavna zvezda akcijskega spektakla F1, start njegovega filma pričakujte sredi poletja. "Tukaj so premikali meje s tem, ko so dobili pogodbo s formulo 1 in so film snemali na dejanskih dirkališčih med dejanskimi dirkami, zato vsi pričakujemo, da bo tudi na filmskih platnih zelo adrenalinsko in izjemno dobro," je prepričana Sanja Djorem. Pa kar nekaj preporodov velikih uspešnic se obeta. S čim bodo letos presenetili ustvarjalci Avatarja 3? "Če si drugi del gledal v 3D različici, bo to nekaj novega," je še dodala.