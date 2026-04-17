Film/TV

Novi James Bond: Znanih več podrobnosti o ustvarjalski ekipi filma

London, 17. 04. 2026 09.05 pred eno minuto 2 min branja 0

A. J.
James Bond

Vodstvo studia Amazon MGM je z javnostjo delilo najnovejše informacije o naslednjem filmu slavnega agenta 007. "Film bo izšel, ko bo pravi čas," so bili jasni. V javnosti že dolgo krožijo ugibanja o morebitnem nasledniku zvezdnika Daniela Craiga, medtem ko se ustvarjalska ekipa širi in niza priznana imena.

Studio, ki je pred kratkim prevzel kreativni nadzor nad vohunsko franšizo, je za režijo naslednjega dela najel priznanega Denisa Villeneuvea. Glede na Villeneuvejev uspeh s filmi Dune je bila poteza deležna številnih pohval, prav tako odločitev, da za pisanje scenarija najamejo ustvarjalca priljubljene serije Peaky Blinders Stevena Knighta.

Daniel Craig
Kljub močni ustvarjalski ekipi pa ostaja glavna vloga zagonetka. Villeneuve in producenta Amy Pascal in David Heyman se namreč soočajo z nerešenim vprašanjem – kdo bo od igralca Daniela Craiga prevzel Bondov smoking.

Preberi še Nova ugibanja: Bo Idris Elba naslednji James Bond?

"Vem, da se vsi sprašujete, kdaj bomo uradno objavili ime novega Jamesa Bonda," je dejala Courtenay Valenti, vodja filmskega oddelka. "Ne bodite preveč navdušeni. Vedite, da to počnemo skrbno in z globokim spoštovanjem. Vseživljenjske sanje vseh nas so, da bi občinstvu prinesli to naslednje poglavje, in to je odgovornost, ki je ne jemljemo zlahka."

Slavnostna svetovna premiera filma Ni čas za smrt
K temu je dodala: "Ko združite eno najbolj priljubljenih franšiz v zgodovini s svetovno znano filmsko ekipo, vključno z briljantnim režiserjem Denisom Villeneuveom, izjemnima producentoma Amy Pascal in Davidom Heymanom, izvršno producentko Tanyo Lapointe in scenaristom Stevenom Knightom, postavljate temelje za nekaj resnično vrednega Bondove zapuščine. Ta film prihaja in ko bo pravi čas, bomo imeli še veliko več za deliti."

Do zdaj so krožile govorice, da naj bi vlogo agenta 007 prevzeli številni igralci, med njimi Jacob Elordi, Callum Turner in Louis Partridge. Pet filmov Daniela Craiga, vključno s Skyfall in Casino Royale, so bili komercialni vrhunci serije. Uradno je zapustil franšizo po filmu Ni čas za smrt, ki je bil premierno prikazan leta 2021.

daniel craig james bond film ustvarjalci

