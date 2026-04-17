Novi James Bond: Znanih več podrobnosti o ustvarjalski ekipi filma

Studio, ki je pred kratkim prevzel kreativni nadzor nad vohunsko franšizo, je za režijo naslednjega dela najel priznanega Denisa Villeneuvea . Glede na Villeneuvejev uspeh s filmi Dune je bila poteza deležna številnih pohval, prav tako odločitev, da za pisanje scenarija najamejo ustvarjalca priljubljene serije Peaky Blinders Stevena Knighta .

Kljub močni ustvarjalski ekipi pa ostaja glavna vloga zagonetka. Villeneuve in producenta Amy Pascal in David Heyman se namreč soočajo z nerešenim vprašanjem – kdo bo od igralca Daniela Craiga prevzel Bondov smoking.

"Vem, da se vsi sprašujete, kdaj bomo uradno objavili ime novega Jamesa Bonda," je dejala Courtenay Valenti , vodja filmskega oddelka. "Ne bodite preveč navdušeni. Vedite, da to počnemo skrbno in z globokim spoštovanjem. Vseživljenjske sanje vseh nas so, da bi občinstvu prinesli to naslednje poglavje, in to je odgovornost, ki je ne jemljemo zlahka."

K temu je dodala: "Ko združite eno najbolj priljubljenih franšiz v zgodovini s svetovno znano filmsko ekipo, vključno z briljantnim režiserjem Denisom Villeneuveom, izjemnima producentoma Amy Pascal in Davidom Heymanom, izvršno producentko Tanyo Lapointe in scenaristom Stevenom Knightom, postavljate temelje za nekaj resnično vrednega Bondove zapuščine. Ta film prihaja in ko bo pravi čas, bomo imeli še veliko več za deliti."

Do zdaj so krožile govorice, da naj bi vlogo agenta 007 prevzeli številni igralci, med njimi Jacob Elordi, Callum Turner in Louis Partridge. Pet filmov Daniela Craiga, vključno s Skyfall in Casino Royale, so bili komercialni vrhunci serije. Uradno je zapustil franšizo po filmu Ni čas za smrt, ki je bil premierno prikazan leta 2021.