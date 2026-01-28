Naslovnica
Film/TV

Kaj poleg tekmovalnega duha in čustvene zrelosti ponuja sanjski Petar?

Beograd, 28. 01. 2026 06.00 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
E.M.
Petar Rašić

Petar Rašić, eden od protagonistov šova Sanjski moški Hrvaške, je v svoji mladosti živel za nogomet in košarko. Tekmovalni duh ga je zaznamoval, a ga je življenjska pot vodila tudi v svet modelinga, kjer je sodeloval z vrhunskimi modnimi znamkami. Kaj poleg tekmovalnega duha, privlačnega videza in čustvene zrelosti še ponuja sanjski Petar?

Nova sezona šova Sanjski moški Hrvaške je že na voljo na VOYO. 

Pred modnimi pistami in kamerami je bil v Petrovi družini, pri enem od dveh glavnih protagonistov pete sezone šova Sanjski moški Hrvaške, šport glavna tema. Prva žoga, ki se je zakotalila v njihova življenja, je bila nogometna, a z leti je tema pogovorov vse pogosteje postajala košarka. Od otroške ljubezni do športa pa je Petar Rašić prehodil dolgo pot, da je prišel do sodelovanja z največjimi modnimi znamkami, kot sta Dolce Gabbana in Armani. V svetu luksuza, tako kot v športnem svetu, se Petar počuti kot riba v vodi, saj se je med življenjem v Dubaju preizkusil tudi v umetnosti in oblikovanju. Na tej bogati življenjski poti mu je bila družina vedno največja opora.

Petar Rašić
Petar Rašić
FOTO: VOYO

Dedek je igral nogomet, oče košarko, brat je šel po očetovih stopinjah, Petar pa po dedkovih. "Nogomet je bil prvi šport, ki me je zanimal, trajalo je dve, tri leta, potem pa so me prepričali, da začnem igrati košarko," je povedal in nadaljeval: "Najbolj me je pravzaprav pritegnilo to, da je bil oče v košarki, potem družba, pa tudi v družini se je vedno največ govorilo o tem."

Skozi smeh je priznal, da na igrišču ni nekdo, ki bi igral zgolj za zabavo, in da ima izrazit tekmovalni duh. "Kdor koli reče, da igra zato, da bi užival, laže. Če nimaš tekmovalnega duha, nima smisla, da se ukvarjaš s športom," je bil jasen Petar, ki ne skriva, da ga porazi spravljajo ob živce. Čeprav se s košarko nikoli ni ukvarjal profesionalno, je prepričan, da ga je šport močno oblikoval. "Šport je vplival name, da sem se razvil kot oseba, da sem spoznal nekatere plati sebe, za katere prej nisem vedel, poleg tega pa sem pridobil neverjetne prijatelje, s katerimi se družim še danes."

Petar Rašić z bratom.
Petar Rašić z bratom.
FOTO: VOYO

"Košarka je bila moja velika ljubezen, a v nekem trenutku sem se odločil dati prednost izobrazbi. Vpisal sem fakulteto z namenom, da se razvijam v smeri IT-ja, vendar se je kmalu pojavila priložnost za modeling, ki sem jo nameraval sprejeti za eno leto – ta zgodba pa traja že deset let," je pojasnil Petar, ki je delal za številne svetovne blagovne znamke, sodeloval na modnih revijah in kampanjah ter gradil kariero, ki mu je omogočila tisto, kar ima najraje – potovanja in spoznavanje različnih kultur.

"Delal sem za kar nekaj znamk, med najbolj izstopajočimi bi izpostavil Dolce Gabbano in Armani," je povedal Petar, ki v tem obdobju ni zanemaril nadaljnjega izobraževanja. Zaključil je študij marketinga in menedžmenta ter se preizkusil kot PR v Dubaju, pa tudi na drugih področjih – od podjetniških projektov, povezanih z notranjim oblikovanjem in luksuznim pohištvom, do dela asistenta kustosa v galeriji v Dubaju, mestu, ki ga opisuje kot intenzivno, dinamično in polno kontrastov. "Življenje tam te nenehno potiska naprej."

Ko ga vprašate, ali je ukvarjanje s športom v mladosti vplivalo na njegov uspeh pri dekletih, odgovori brez zadržkov: "Ko si mlajši, je dekletom zanimivo, če jim poveš, da se ukvarjaš s kakšnim športom, a ko dozorevamo in se staramo, ugotovimo, da to ni odločilno. Dekletom je pomembneje, da je moški oseba, ob kateri se počutijo varno, da se v njegovi družbi počutijo prijetno, zaželeno in da jih partner ceni. Šport je lahko plus in pomembno je, da je moški aktiven in skrbi zase, a pomembneje je, kakšna oseba si in kako ravnaš z dekletom ob sebi." Morda se prav v tej kombinaciji skriva skrivnost Petrove privlačnosti – tekmovalni duh z igrišča in čustvena zrelost iz zasebnega življenja.

Sanjski moški Hrvaške Petar Rašić voyo šov

