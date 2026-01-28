Kaj poleg tekmovalnega duha in čustvene zrelosti ponuja sanjski Petar?

Pred modnimi pistami in kamerami je bil v Petrovi družini, pri enem od dveh glavnih protagonistov pete sezone šova Sanjski moški Hrvaške, šport glavna tema. Prva žoga, ki se je zakotalila v njihova življenja, je bila nogometna, a z leti je tema pogovorov vse pogosteje postajala košarka. Od otroške ljubezni do športa pa je Petar Rašić prehodil dolgo pot, da je prišel do sodelovanja z največjimi modnimi znamkami, kot sta Dolce Gabbana in Armani. V svetu luksuza, tako kot v športnem svetu, se Petar počuti kot riba v vodi, saj se je med življenjem v Dubaju preizkusil tudi v umetnosti in oblikovanju. Na tej bogati življenjski poti mu je bila družina vedno največja opora.

Petar Rašić FOTO: VOYO

Dedek je igral nogomet, oče košarko, brat je šel po očetovih stopinjah, Petar pa po dedkovih. "Nogomet je bil prvi šport, ki me je zanimal, trajalo je dve, tri leta, potem pa so me prepričali, da začnem igrati košarko," je povedal in nadaljeval: "Najbolj me je pravzaprav pritegnilo to, da je bil oče v košarki, potem družba, pa tudi v družini se je vedno največ govorilo o tem." Skozi smeh je priznal, da na igrišču ni nekdo, ki bi igral zgolj za zabavo, in da ima izrazit tekmovalni duh. "Kdor koli reče, da igra zato, da bi užival, laže. Če nimaš tekmovalnega duha, nima smisla, da se ukvarjaš s športom," je bil jasen Petar, ki ne skriva, da ga porazi spravljajo ob živce. Čeprav se s košarko nikoli ni ukvarjal profesionalno, je prepričan, da ga je šport močno oblikoval. "Šport je vplival name, da sem se razvil kot oseba, da sem spoznal nekatere plati sebe, za katere prej nisem vedel, poleg tega pa sem pridobil neverjetne prijatelje, s katerimi se družim še danes."

Petar Rašić z bratom. FOTO: VOYO