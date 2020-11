Kaj ponuja letošnji 31. 'spletni' Liffe?

Filmi 31. Ljubljanskega mednarodnega filmskega festivala so med 11. do 22. novembrom gledalcem na voljo za ogled prek spleta, in sicer s pomočjo platforme VOD (video na zahtevo). Pobliže si oglejmo letošnji program, ki je razmeram primerno okrnjen, a vseeno ponuja nekaj sladkorčkov aktualne filmske bere.

icon-expand Asistentka ponudi zgodbo mlade asistentke, ki je v službi priča vprašljivim dejavnostim svojega vplivnega šefa. FOTO: Liffe

Na spletni strani 31. Ljubljanskega mednarodnega filmskega festivala bo obiskovalcem prek VOD (videa na zahtevo) omogočen ogled nekaj več kot dvajsetih filmov, med njimi bo pet tekmovalnih iz sklopa Perspektive. Če bodo epidemiološke razmere dopuščale, bodo preostale načrtovane filme letošnjega festivala, skupaj z retrospektivo filmov Federica Fellinija, v dvoranah prikazali decembra.

Med festivalskimi sklopi imamo znova Perspektive, ki je uradni tekmovalni sklop mladih režiserjev za nagrado vodomec, Predpremiere, s filmskimi vrhunci, odkupljenimi za predvajanje po Sloveniji, Kralji in kraljice ponujajo dela prepoznavnih in nagrajevanih mojstrov sodobnega filma, Panorama svetovnega filma vsebuje festivalske favorite s petih celin, Ekstravaganca je t. i. polnočni kino, ki prinaša raznovrstne, drznejše in žgečkljive vsebine, za povrhu pa še Kinobalon za gledalce od 5. do 14. leta (v sodelovanju s Kinodvorom) in Evropa na kratko, ki ponuja tekmovalni program kratkega filma.

icon-expand Mads Mikkelsen v filmu Nažgan Thomasa Vinterberga FOTO: Liffe

Perspektive ponujajo film Asistentka v režiji Kitty Green z zgodbo mlade asistentke. Ta je v službi priča vprašljivim dejavnostim svojega vplivnega šefa in pomenljivo spominja na afero spolnih zlorab zloglasnega producenta Harveyja Weinsteina, ki je sprožila gibanje #MeToo. Gagarin je francoski portret življenjskega utripa v rasno pestrem predelu na obrobju Pariza. Film, posnet ob resničnem rušenju ogromnega stanovanjskega kompleksa Cité Gagarine, skozi preplet realizma in bujne domišljije izriše sanje mladega fanta, ki želi ubežati vsakdanji resničnosti. Izgnanstvo Visarja Morineponudi vročično, z elementi srhljivke začinjeno študijo moškega, ki se čuti diskriminiranega in se vse bolj zapleta v mreže lastne paranoje. Film je zmagovalec letošnjega sarajevskega filmskega festivala. Moj jutranji smeh Marka Đorđevića je srbska komična drama o generaciji, odrasli pod radarjem pretirano zaščitniških staršev, ki se le stežka privaja na življenje v resničnem svetu. Sadeži pozabe pa grško-poljsko-slovenska filmska pripoved o tem, kako čustva vplivajo na človekov spomin in kakšno vlogo ima pri tem sodobna tehnologija.

MedPredpremierami imamo ruski film Dragi tovariši,o krvavih dogodkih, ki so v šestdesetih letih pretresli podeželsko mesto v nekdanji Sovjetski zvezi, a so zaradi prikrivanja oblasti dolga desetletja ostali zamolčani. Švedski dokumentarecGreta predstavi eno najpopularnejših najstnic, aktivistko Greto Thunberg, ki si prizadeva opozoriti na grozeče podnebne spremembe in našo odgovornost zanje. Francosko-belgijska komična dramaIzbrisati zgodovino pripoveduje zgodbo o treh zgubah v poznih srednjih letih, ki pa premorejo obilo srčnosti, in zapakira ironično-kritičen pogled na najbolj pereče oblike sodobnih e-odvisnosti. Ogledati si je mogoče tudi francosko-italijansko dramo Martin Eden, režiser Thomas Vinterberg, ki je poznan po kultnem "Dogma 95" filmu Praznovanje, je vnovič združil moči z Madsom Mikkelsenom, in sicer v komediji Nažgani, ki se sprašuje, ali je povečana količina alkohola v krvi res tako slaba stvar. Oče je srbska koprodukcijska drama, četrti celovečerec Srđana Golubića, ki prikazuje boj preprostega srbskega očeta s togimi mlini socialnega skrbstva, da bi dosegel skrbništvo nad svojimi otroki. Gre za presunljiv slavospev človeški vztrajnosti in starševski ljubezni. V Poletju '85 se Francois Ozon vrača k svojim filmskim koreninam s tragično romantično zgodbo o brezskrbnem prijateljstvu in neuslišani ljubezni na obali Normandije, posneto po romanu Aidana Chambersa. Švic prikaže tri dni v življenju priljubljene fitnes motivatorke, ki ji iskrena objava na Instagramu svet nenadoma obrne na glavo, Terapija šest let po filmuUgrabitev Michela Houellebecqa,razvpitega francoskega pisatelja, vrača na filmska platna, tokrat v družbi Gérarda Depardieuja.UndineChristiana Petzolda pa je ljubezenska zgodba s pravljično-mističnim pridihom o temperamentni zgodovinarki in zadržanem potapljaču, ki skušata s svojo zemeljsko krhkostjo kljubovati usodi in skrivnostnim vodnim silam.

icon-expand Michel Houellebec in Gerard Depardieu v filmu Terapija FOTO: Liffe

Kralji in kraljice ponujajo dokumentarec Koronacija, ki ga je posnel v Evropi živeči umetnik Ai Weiwei, o karanteni v Vuhanu med izbruhom novega koronavirusa. Režiral ga je na daljavo, posamezne prizore pa so na skrivaj posneli prebivalci sami. Francosko-švicarska drama Sol solza niza ljubezenske izkušnje mladega mizarja v črno-belem kontrastu s stilizirano narativno distanco, v kateri zaživita tako mladostna čutnost kot zrela pomirjenost s preteklostjo, poosebljena v njegovem ostarelem očetu. Zberi se, babica pa je bosansko-turška črna komedija Pjera Žalice o družini, ki razpada ob babičini smrtni postelji, medtem ko Sarajevo ovija grožnja bližajoče se bratomorne vojne.





icon-expand Švic ali trije dnevi v življenju priljubljene fitnes motivatorke, ki ji objava na Instagramu svet obrne na glavo. FOTO: Liffe

Panorama svetovnega filmaponuja Zlo ne obstaja, ki so štiri zgodbe na temo smrtne kazni in so iranskemu režiserju Mohamadu Rasulofu prinesle zlatega medveda za najboljši film na letošnjem Berlinalu. SekcijoEkstravaganca pa letos zastopa film Mandibule Quentina Dupieuxa, poznanega tudi kot elektronskega glasbenika pod imenom Mr. Oizo, ki je po filmu GumainSemiš jakna tokrat s svojim tipičnim in specifičnim smislom za humor glavno vlogo namenil velikanski mesarski muhi – in prisrčni človeški neumnosti.

Kinobalon mladim ponuja filma Moj brat lovi dinozavre iz Italije ter Volkove iz Mehike. V sekciji Evropa na kratko pa si je mogoče v treh sklopih ogledati šestnajst kratkih evropskih filmov.



V normalnih razmerah bi se festival s slovesnostjo, 31. Liffe, odprl v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma, tako pa bo na spletni strani Liffa, Facebookovi strani Liffa in Cankarjevega doma ter YouTubovem kanalu Cankarjevega doma premierno na ogled uvodni kratki filmSanjamo film avtorjev Matevža JermanainPetra Cerovška. "Kakšen bo letošnji Liffe," je vprašanje, okrog katerega je kot uvod v letošnji festival spletena kratka, 8-minutna zgodba, v kateri nas pripovedovalec Brane Završanpopelje do optimističnega konca.

V okviru spremljevalnega programa se bodo odvijale otroške delavnice, v sodelovanju s festivalom Tresk je Matic Majcenpripravil Podoba-Glasba na Liffu, 6. mednarodni tekmovalni program glasbenih videospotov, v okviru Noči evropskega filma bo na ogled film Sadeži pozabe ter pogovor z režiserjem, za sam konec pa še strokovno srečanje na Zoomu s pogledom v prihodnost AV-industrije po pandemiji.

