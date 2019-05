Kaj ponuja napovednik za petega Ramba z naslovom Zadnja kri?

Igralec Sylvester Stallone, ki bo 6. julija dopolnil že 73 let, se bo v petem Rambu, s katerim bo sklenil sago o vietnamskem veteranu Johnu Rambu, boril proti mehiškemu kartelu. Film so primerno poimenovali Last Blood (Zadnja kri).

Znano je, da je lik neuničljivega Ramba Sly najprej predstavil leta 1982 v filmu First Blood, kar je nato nadaljeval leta 1985 z Rambo: First Blood Part II,nato pa z Rambom III (1988)in leta 2008 s filmomRambo.

Kako bo Sly opravil z mehiškim kartelom, bomo lahko videli jeseni, saj bodo film pričeli predvajati 20. septembra letos. Če sodimo po prizorih iz napovednika, bo napeto, ognjeno, krvavo, brutalno, saj od Ramba kaj manj niti ne bi smeli pričakovati ...