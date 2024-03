Kaj pričakovati od letošnjih oskarjev?

Med zvezdniki, ki bodo podeljevali oskarje, so nekdanji oskarjevi nagrajence, letošnji nominiranci in legendarni zvezdniki, kot so Al Pacino, Michelle Pfeiffer, Jessica Lange, Nicolas Cage, Zendaya, Dwayne Johnson, Jennifer Lawrence, Ryan Gosling, Emily Blunt in Charlize Theron. Manjkali ne bosta niti glasbeni zvezdi Ariana Grande in Bad Bunny.

Tekom prireditve bo moč slišati vseh pet pesmi, ki so nominirane v kategoriji za najboljšo originalno skladbo. Potrjeno je bilo, da bo pred stanovskimi kolegi in milijoni televizijskih gledalcev nastopil tudi Ryan Gosling in zapel nominiran hit I'm Just Ken.

Kateremu filmu se obeta največ kipcev? Med nominiranci s 13 nominacijami pričakovano vodi Oppenheimer, sledita mu filma Nesrečna bitja z 11 in Morilci cvetne lune z 10 nominacijami. Najbolj donosen film leta 2023 Barbie je nominiran v osmih kategorijah. Bo večer poskrbel za večja presenečenja ali bodo na oskarjih slavila imena, ki so bila nagrajena na preostalih podelitvah nagrad?