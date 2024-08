Kaj pričakovati od sarajevskega filmskega festivala?

Tekmovalni programi festivala - program celovečernih igranih, dokumentarnih, kratkih in študentskih filmov - bodo ponudil 19 svetovnih, devet mednarodnih, tri evropske, 21 regionalnih in tri nacionalne premiere, so organizatorji navedli v sporočilu za javnost.

Tekmovalni igrani program bo v soboto, 17. avgusta, odprl film scenaristke in režiserke Sonje Prosenc Odrešitev za začetnike , ki bo doživel evropsko premiero. Odrešitev za začetnike z angleškim naslovom Family Therapy govori o komični disfunkcionalnosti odnosov v na videz popolni meščanski družini. V glavnih vlogah so zaigrali Katarina Stegnar , Marko Mandić , Mila Bezjak in francoski igralec Aliocha Schneider , film je slovensko-italijansko-norveško-hrvaško-srbska koprodukcija.

"Srce Sarajeva je v zadnjih 20 letih, odkar se podeljuje, postalo resnično dragocena filmska nagrada, ki krepi glasove te regije in jih približuje svetovni javnosti in verjamemo, da bo tako tudi tokrat," je med drugim povedal direktor Sarajevskega filmskega festivala Jovan Marjanović .

Filmi v tekmovalnem programu igranih celovečercev se bodo potegovali za nagrade srce Sarajeva za najboljši film, režijo ter najboljšo igralko in igralca. Skupaj je v tekmovalnem programu navedenih devet filmov, pri čemer bodo film Mati Mara srbske igralke, režiserke in scenaristke Mirjane Karanović, ki je srbsko-švicarsko-luksemburško-slovenska-bosansko-hercegovska-črnogorska koprodukcija, prikazali izven konkurence.

V programu Open Air bodo prikazali 15 filmov. Med njimi je slovenska manjšinska koprodukcija Po poletju bosanskega režiserja Danisa Tanovića , ki bo v Sarajevu doživela svetovno premiero in ki bo v petek slavnostno odprla festival. Scenarij podpisujejo režiser, Nikola Kuprešanin in Anja Matković . Zgodba pripoveduje o Maji, ki pride na oddaljeni otok, da bi rešila vprašanje družinske dediščine. Iskanje dediščine postane iskanje lastne identitete, a tudi odpuščanja. Film je hrvaško-bosansko-hercegovsko-romunsko-slovensko-srbska koprodukcija.

Letošnji veliki festivalski žiriji predseduje Paul Schrader . Člani žirije so še švedska igralka Noomi Rapace , slovenski igralec Sebastijan Cavazza , režiserka iz BiH Una Gunjak in finski režiser Juho Kuosmanen .

V tekmovalni program dokumentarcev je vključenih 21 filmov, pri čemer bodo dva - Praslovan in albanski Bekim Fehmiu - prikazali izven konkurence. Regionalno premiero bo v tekmovalnem dokumentarnem programu doživel celovečerni dokumentarni film Cent'anni, prvenec scenaristke in režiserke Maje Doroteje Prelog . Slovensko-poljsko-italijansko-srbsko-avstrijska koprodukcija je imela svetovno premiero na letošnjem filmskem festivalu v Trstu, kjer je prejela nagrado občinstva za najboljši dokumentarni film.

Prikazali pa bodo tudi film Praslovan v režiji Slobodana Maksimovića o glasbeniku Zoranu Predinu , ki bo doživel svetovno premiero. V sekciji dokumentarnih filmov bo nato ogled še v dvorani Cineplexxa Sarajevo. Film pripoveduje zgodbo o Predinovi mladosti v delavskem Mariboru, slavi in priljubljenosti, ki jo je v Jugoslaviji dosegel s skupino Lačni Franz , in njegovi solistični karieri s številnimi uspešnicami, ki so postale klasike slovenske popularne glasbe. V programu Open Air in bosanskem programu je še film Gym bosansko-hercegovskega režiserja Srđana Vuletića , ki je koprodukcija BiH, Slovenije, Črne Gore in Hrvaške.

Mladinski film Tartinijev ključ pripoveduje o treh otrocih iz različnih socialnih sredin - domačinki Mario, Robertu iz poletne kolonije in premožni Barbari, ki je na počitnicah z očetom in njegovo partnerko, katerih poti se križajo v Piranu. Ko Barbara prejme napačno poslano SMS sporočilo, jih le-to skozi niz ugank in dogodivščin, povezanih s srednjeveškimi skrivnostmi Pirana, vodi do zaklada. V filmu so zaigrali Ella Lapajne, Maks Kerševan in Svit Šturbej. Film bo na festivalu doživel svetovno premiero.

Skupno bo na letošnjem festivalu na ogled 12 filmov s slovensko udeležbo - šest celovečernih igranih, trije celovečerni dokumentarni ter trije kratki filmi, vsi so nastali s finančno podporo Slovenskega filmskega centra (SFC). V študentski tekmovalni program sta se uvrstila dva slovenska filma - Mentor, kratki film scenaristke in režiserke Tinkare Klipšteter, in Onkraj obraza scenaristke in režiserke Anje Resman.

Na Talents Sarajevo - program, ki predstavlja mlade perspektivne filmske ustvarjalce iz regije, so se uvrstili režiserka Tina Ščavničar, direktor fotografije Peter Perunovič, igralec Gašper Markun in kritičarka Tinkara Uršic Fratina. SFC pa sodeluje tudi v strokovnem delu festivala CineLink, kjer skupaj s sarajevskim festivalom tretjič podeljuje nagrado Female Voices CineLink Award za projekt, ki v filmski in avdiovizualni prostor prinaša najmočnejši ženski pečat, so sporočili s SFC.

Na letošnjem festivalu bodo podelili tri nagrade častno srce Sarajeva, prejeli jih bodo ameriška igralka Meg Ryan, ameriški igralec John Turturro ter ameriški režiser, scenarist in producent Alexander Payne.