Kaj prinaša druga sezona serije Sekirca v med?

Janko se v drugi sezoni poigra z idejo, da bo kandidiral za predsednika države, če že ne bo izvoljen, bo postal vsaj ljudski predsednik s svojim uradom. Tudi od Jankove predsedniške kandidature si marsikdo obeta koristi. Videli pa smo, da je nepričakovani dobiček spremenil dinamiko družine. Predvsem so se člani družine Hribar bolj oddaljili kot zbližali. Hribarjevi otroci Špela, Anja in Luka, ki jih upodabljajo mladi upi slovenske igre Mila Peršin, Lea Cok in Luka Bokšan, v izgubi medsebojnega zaupanja in zaupanja do svojih staršev s koncem prve sezone najdejo vsak na svoji strani nove karierne in osebne poti.

Uporabnikom VOYO bo druga sezona originalne serije Sekirca v med na voljo za ogled dan pred predvajanjem na televiziji.