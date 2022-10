Kaj se skriva za nastajanjem grozljivk?

Svet se deli na tiste, ki so pristaši grozljivk, pa tiste, ki pri strašljivih prizorih najraje zatisnejo oči. Prav slednjim bodo morda v pomoč fotografije s seta nekaterih najstrašnejših projektov, ki so se zapisali med filmske klasike. Vabljeni, da vstopite v svet strahu in groze.

Kljub temu, da noč čarovnic slavijo predvsem čez lužo ter v Angliji, se je tradicija rezanja buč, oblačenja v kostume in gledanja grozljivih filmskih ter televizijskih vsebin zadnja leta razvila tudi pri nas. Prav gledanje strašljivih vsebin pa najbolj razdvaja občinstvo.

Medtem ko eni naravnost uživajo v adrenalinu, ki jim ga takšne vsebine nudijo, drugi zaradi njih izgubljajo spanec. Kaj se torej skriva za nastajanjem grozljivk? Da so tudi grozljivke le filmski žanr ter da je tudi snemanje le-teh lahko še kako zabavno, potrjujejo spodnje fotografije s setov klasik, kot so Žrelo, Hannibal, Noč čarovnic, Frankenstein in The Wolf Man.

Med filmske klasike so se s zapisale tudi grozljivke Carrie, Izganjalec hudiča in Izžarevanje. Kljub vse prej kot zabavni vsebini tudi na setu teh projektov ni manjkalo dobre volje in nasmehov, ki so jih v fotografski objektiv ujeli člani filmske ekipe.

Grozljive vsebine so z napredkom tehnologije postale še bolj strašljive. Za srh vzbujajočimi maskami in liki pa so kljub temu stali zabavni posamezniki, med drugim tudi igralec Robert Englund, ki je upodobil strašljivega Freddyja Kruegerja, in Tim Curry, ki je stopil v čevlje klovna ubijalca Pennywisa. Kako pa je bila na setu filma Nuna videti igralka Bonnie Aarons?