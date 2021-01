Vid in Domen Valič, simpatična brata, ki se ju skupaj pred kamerami spomnimo še iz šova Slovenija ima talent, sta se lotila novega projekta: serije Vse punce mojega brata. Končni izdelek si bomo lahko že 28. januarja ogledali na VOYO in videli, kaj se zgodi, ko skupno stanovanje postane premajhno za dva brata in vse njune ljubezni.