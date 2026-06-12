Kaj simpatičnega Borisa najbolj privlači pri dekletu?

"Ljudem, ki iščejo ljubezen, bi svetoval, naj dobro poznajo svojo vrednost in naj ne pristajajo na minimum," je razkril mladi maneken in glasbenik. Pravi, da je to univerzalen nasvet za ljubezen, pa tudi za sodelovanje v Otoku ljubezni Adria . Med avdicijami za kandidate, ki bodo ljubezen iskali v vili na Tenerifih, je Boris Vidović delil številne nasvete in razkril veliko podrobnosti o svojih ljubezenskih preferencah.

"Ko sem slišal, da Otok ljubezni prihaja v našo regijo, sem moral priti in preveriti, kaj se dogaja. Svoje avdicije se spominjam po tem, da nisem vedel, kaj me čaka, vendar mi verjemite – tukaj se začne zgodba, ki si jo boste zapomnili za vse življenje."

Ko kandidati enkrat uspejo vstopiti v šov, pravi Boris, hitro ugotovijo, ali so z nekom vzpostavili povezavo ali ne. Najbolj ga odbija, dodaja, kadar se nekdo pretvarja, da je nekaj, kar ni. Zdrav odnos v vsakem pogledu zanj pomeni mir, harmonijo in medsebojno kemijo. "Pri dekletu me najbolj privlačijo samozavest, ženstvenost in energija. Fizično pa so to oči in nasmeh," je sklenil Boris ter povabil vse, naj se prijavijo na življenjsko pustolovščino – Otok ljubezni Adria!

Svetovni televizijski fenomen Otok ljubezni zdaj prihaja tudi v Slovenijo. Priljubljen šov, ki je osvojil občinstvo po vsem svetu, bo prvič odprl vrata vile za tekmovalce iz naše regije. Vsi samski, drzni in ljubezni željni se lahko prijavijo v prvo sezono, v kateri bodo iskali ljubezen v razkošni vili na eksotičnem otoku ter se potegovali za glavno nagrado v višini 50.000 €. Se upaš zaljubiti pred kamero? Prijavi se v Otok ljubezni Adria.